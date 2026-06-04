بالأرقام.. الموسم المنصرم الأسوأ للشارقة خلال 8 سنوات

يُعد موسم 2025-2026، وفقاً لإحصاءات وأرقام رصدتها «الإمارات اليوم»، الأسوأ لفريق الشارقة لكرة القدم خلال المواسم الثامنة الأخيرة، خصوصاً على صعيد دوري المحترفين، بعدما أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 29 نقطة، وهو مركز متأخر مقارنة بالنتائج التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية.

ولم يقتصر تراجع الشارقة على الدوري فقط، بل ودّع جميع المسابقات الأخرى مبكراً، إذ خرج من كأس رئيس الدولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام فريق يونايتد، كما غادر منافسات كأس رابطة المحترفين مبكراً، كما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد موسم واحد فقط من تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2، للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، نجح الفريق في التتويج بلقبَي كأس السوبر الإماراتي وكأس السوبر الإماراتي القطري خلال الموسم المنصرم.

وبمقارنة نتائج الفريق في الدوري خلال المواسم الأخيرة، فقد حلّ وصيفاً في موسم 2024-2025 برصيد 51 نقطة خلف شباب الأهلي البطل، واحتل المركز الرابع في موسم 2023-2024 برصيد 42 نقطة، والسابع في موسم 2022-2023 برصيد 43 نقطة، والثاني في موسم 2021-2022 برصيد 55 نقطة خلف العين، فيما جاء رابعاً في موسم 2020-2021 برصيد 48 نقطة، بينما توج بلقب الدوري في موسم 2018-2019 برصيد 59 نقطة.

ورغم امتلاك الشارقة مجموعة مميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب، إلى جانب تعاقداته الأخيرة التي عزّز بها صفوفه، فإن الفريق عانى تراجعاً كبيراً في النتائج، بعدما حقق ثمانية انتصارات فقط من أصل 26 مباراة، مقابل خمسة تعادلات و13 خسارة.

كما استقبلت شباك الفريق 47 هدفاً خلال 26 مباراة، رغم وجود الحارس المخضرم عادل الحوسني، أحد أبرز حراس المرمى في الدوري، في حين سجل الفريق 35 هدفاً فقط.

ورغم محاولات إدارة النادي والجهاز الفني إحداث نقلة نوعية في أداء الفريق، فإن الجهود لم تنجح في معالجة المشكلات الفنية التي عاناها الفريق خلال الموسم، والتي انعكست بشكل واضح على نتائجه وترتيبه في جدول الدوري.

ويُعد البرتغالي خوسيه مورايس المدرب الثالث الذي يقود الشارقة منذ رحيل المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، لتدريب المنتخب الوطني، وكان الصربي ميلوش قد تولى المهمة خلفاً لكوزمين، قبل إنهاء التعاقد معه بالتراضي بسبب تراجع النتائج، ليتولى المدرب الوطني عبدالمجيد النمر المسؤولية بصورة مؤقتة، قبل التعاقد مع مورايس.

ويعود آخر تتويج للشارقة بلقب الدوري إلى موسم 2018-2019 تحت قيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، فيما أخفق جميع المدربين الذين تولوا المهمة بعده في استعادة اللقب، بمن فيهم الروماني أولاريو كوزمين، الذي قاد الفريق بين عامي 2021 وأبريل 2025.

ورغم عدم نجاحه في التتويج بالدوري، فإن كوزمين حقق مع الشارقة خمس بطولات، هي كأس رئيس الدولة عامي 2022 و2023، وكأس السوبر الإماراتي 2023، وكأس رابطة المحترفين 2023، إضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا 2 عام 2025.