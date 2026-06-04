بينتو: سنحافظ على أحمد خليل.. وبالوتيلي مستمر مع «الاتفاق»

وصف المدير التنفيذي لنادي الاتفاق، البرتغالي ريكاردو بينتو، نجاح فريقه في ضمان البقاء بدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل، بأنه «إنجاز مميّز»، مشيراً إلى أن الدور الكبير الذي لعبه الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأوروغوياني مونتيرو، إلى جانب جهود الجهاز الإداري واللاعبين، كان حاسماً في تحقيق هذا الهدف.

ونجح الاتفاق في إنهاء الموسم بالمركز الـ12 برصيد 24 نقطة، بعد فوزه على غلف يونايتد بهدف نظيف في الجولة الأخيرة، ليؤكد استمراره في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.

وقال بينتو لـ«الإمارات اليوم»: «كان موسماً صعباً بسبب العدد الكبير من الإصابات، وأعتقد أن عملية الاستقطاب والتعاقدات الصيفية لم تساعدنا بالشكل المطلوب على مواجهة التحديات».

وأضاف: «لطالما آمنت بإمكانات هذه المجموعة، لكن كرة القدم لا تعرف الضمانات، والثقة جاءت من العمل اليومي، والتزام جميع أفراد الفريق، وقد امتلك اللاعبون الشخصية والجودة اللازمتين للمنافسة، كما أن التعديلات التي أجريناها خلال فترة الانتقالات الشتوية كانت مؤثرة، وأسهمت في تحسين النتائج خلال الدور الثاني».

وبخصوص استمرار اللاعب أحمد خليل في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، قال بينتو: «أحمد خليل لاعب مميّز ومحترف رائع، ويتمتع بجودة فنية عالية، وأُقدّر إمكاناته كثيراً، وسنسعى إلى الحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق».

وفي ما يتعلق بمستقبل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أوضح: «كان لبالوتيلي تأثير إيجابي مع الفريق بعدما سجّل ستة أهداف خلال الموسم، ولايزال مرتبطاً معنا بعقد يمتد لعامين إضافيين».

وعن الفريقين الصاعدين إلى دوري المحترفين، أكد بينتو أن المنافسة كانت قوية حتى الجولة الأخيرة من الموسم، وقال: «أعتقد أن حتا كان أفضل فِرَق المسابقة، واستحق التتويج باللقب، بينما قام يونايتد بعمل رائع، ويُعدّ صعوده إلى دوري المحترفين إنجازاً كبيراً، ونموذجاً ناجحاً للأندية الخاصة، وأهنئ الفريقين على ما حققاه».