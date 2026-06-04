مرزوق البدواوي: حتا سيترك بصمة مميزة في «المحترفين»

نجح حارس مرمى حتا، مرزوق راشد البدواوي (22 عاماً)، في فرض نفسه أحد أبرز حراس المرمى في دوري الدرجة الأولى، خلال الموسم المنصرم، بعدما أسهم في قيادة فريقه إلى التتويج بدرع الدوري والتأهل إلى دوري المحترفين.

وخاض البدواوي 23 مباراة، استقبل خلالها 23 هدفاً، ليؤدي دوراً بارزاً في المسيرة الناجحة للفريق طوال الموسم.

خطوة مهمة

وأعرب البدواوي، في حديثه لـ«الإمارات اليوم»، عن سعادته الكبيرة بالمساهمة في تحقيق الدرع والتأهل إلى دوري المحترفين، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية، ويمنحه دافعاً أكبر لمواصلة التطور والعمل من أجل الوصول إلى المنتخب الوطني مستقبلاً.

وقال: «التتويج مع حتا وضعني على الطريق نحو مستقبل واعد في حراسة المرمى، وسأواصل العمل والاجتهاد واستثمار كل فرصة تُتاح لي من أجل تحقيق طموحاتي».

وأكد الحارس الشاب أنه يدين بالكثير من الفضل لوالدته التي لم تتوقف عن الدعاء له وللفريق بالتوفيق والنجاح، كما أشاد بدور والده الذي كان حاضراً معه في التدريبات والمباريات، وحرص دائماً على دعمه وتوفير أسباب النجاح.

ثقة وليد عبيد

وأشار البدواوي إلى أن مدرب الفريق، وليد عبيد، لعب دوراً محورياً في تألقه هذا الموسم، بعدما منحه الثقة للمشاركة أساسياً عقب إصابة الحارس سعيد المسماري منذ الجولة الثالثة للدوري.

وأضاف: «المدرب وليد عبيد منحني فرصة كبيرة ووثق بإمكاناتي منذ البداية، كما تلقيت دعماً وتوجيهاً مستمراً من مدرب الحراس الإسباني داني، ومن جميع أفراد أسرة النادي، ما ساعدني على تقديم مستويات جيدة».

وعن أصعب مباراة خاضها خلال الموسم، قال: «مواجهة الإمارات على ملعب حتا كانت الأصعب بالنسبة لي، لأنها جاءت في بداية تسلمي مهمة الحارس الأساسي، وشهدت العديد من الفرص والهجمات الخطرة التي تطلبت تركيزاً عالياً طوال المباراة».

لحظة مؤلمة

وكشف البدواوي أن أكثر ما أحزنه خلال الموسم هو خسارة نهائي كأس الاتحاد أمام «بالم 365» بركلات الترجيح، قائلاً: «كنت أتمنى التتويج باللقب وإكمال الموسم بصورة مثالية، لكننا خسرنا النهائي بركلات الترجيح، وهي لحظة مؤلمة بالنسبة لنا جميعاً، خصوصاً بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق».

وأكد أن حتا قادر على تقديم مستويات مميزة في الموسم المقبل بدوري المحترفين، في ظل ما يمتلكه من إدارة محترفة وجهاز فني متميز ولاعبين أصحاب جودة عالية.

وقال: «الفريق سيكون جاهزاً للمنافسة في دوري المحترفين، وطموحنا أن نترك بصمة فنية مميزة وأن نحقق نتائج تساعدنا على ضمان البقاء وتقديم صورة مشرفة عن النادي».

شِباك نظيفة

كما أعرب حارس حتا عن رغبته في تحقيق عدد أكبر من المباريات بشَباك نظيفة، بعدما أنهى الموسم بتسع مباريات دون استقبال أهداف، وقال: «كنت أطمح للوصول إلى رقم أكبر، لكن قوة المنافسة ووجود مهاجمين مميزين جعلا المهمة صعبة، رغم امتلاك حتا خط دفاع قوياً ومنظماً».

ووجه البدواوي التهنئة إلى زملائه اللاعبين، مؤكداً أن الإنجاز تحقق بجهود جماعية، وقال: «أبارك لجميع اللاعبين هذا الإنجاز، فالجميع يستحق التهنئة بعدما قدموا موسماً استثنائياً».

واختتم حديثه بالإشادة بالدعم الذي حظي به داخل النادي، قائلاً: «حصلنا على دعم كبير من رئيس مجلس إدارة النادي، الذي كان يحرص على تحفيزنا بكلمات مشجعة قبل المباريات، وكانت تلك الكلمات تمنحني دافعاً إضافياً. كما لا أنسى دعم زميلي سعيد المسماري، الذي ظل يشجعني ويقدم لي المساندة طوال الموسم».

. دعاء الوالدة وثقة المدرب وراء تألقي مع حتا.

. 23 مباراة خاضها مرزوق البدواوي في دوري الدرجة الأولى، استقبل خلالها 23 هدفاً.