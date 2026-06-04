يوري سيزار: شباب الأهلي سيعود أقوى في الموسم المقبل

أكد لاعب شباب الأهلي، يوري سيزار، أن فريقه سيعود بصورة أقوى خلال الموسم المقبل، بعد موسم صعب خرج فيه من دون تحقيق أي بطولة، مشدداً على أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم، رغم الظروف والتحديات التي واجهت الفريق خلال الموسم الحالي، سواء على مستوى الإصابات أو ضغط المباريات والمنافسات المختلفة.

وقال سيزار لـ«الإمارات اليوم»: «الموسم الماضي كان صعباً بالنسبة لنا لأننا لم نحقق أي بطولة، لكننا عملنا كثيراً طوال الموسم، وكرة القدم أحياناً تكون هكذا، تمر بفترات جيدة وأخرى صعبة، لكن الشيء الأهم أننا لم نتوقف عن العمل أو الاستمرار في القتال داخل الملعب».

وأضاف: «في الموسم الماضي حققنا كل البطولات، لذلك كانت الطموحات كبيرة جداً هذا الموسم، لكن أحياناً لا تسير الأمور كما يريد الفريق، ومع ذلك أعتقد أننا حاولنا تقديم أفضل ما لدينا حتى النهاية».

وأنهى شباب الأهلي الموسم في المركز الثاني بدوري المحترفين خلف العين، بعدما فقد جميع ألقابه المحلية، رغم دخوله الموسم بطموحات كبيرة للحفاظ على النجاحات التي حققها في الموسم الماضي، والذي شهد تتويجه برباعية تاريخية، إلا أن الفريق عانى خلال الموسم المنتهي أخيراً غيابات وإصابات مؤثرة أثرت في استقراره الفني في فترات مختلفة.

ورغم فقدان البطولات المحلية، فإن شباب الأهلي نجح في تقديم مشوار قوي على المستوى القاري، بعدما بلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، في إنجاز اعتبره كثيرون النقطة الأبرز في موسم الفريق، خصوصاً في ظل قوة المنافسة القارية، والظروف التي مرَّ بها الفريق خلال الموسم.

وبرز يوري سيزار كأحد أهم لاعبي شباب الأهلي هذا الموسم، بعدما تحول إلى العنصر الهجومي الأبرز في الفريق، لينهي الموسم كأفضل هدّاف للفريق برصيد 13 هدفاً، إلى جانب إسهاماته المؤثرة هجومياً، وصناعته للعديد من الفرص خلال المباريات.

وخاض اللاعب 21 مباراة بقميص شباب الأهلي، منها 19 مباراة أساسياً، بإجمالي 1597 دقيقة لعب، وسدد 43 كرة، بينها 22 تسديدة على المرمى، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، إلى جانب 31 تمريرة مؤثرة، و19 عرضية طوال الموسم.

وأكد سيزار أن الفريق سيستفيد من تجربة الموسم من أجل العودة بصورة أفضل، وقال: «بالتأكيد تعلمنا الكثير هذا الموسم، وأعتقد أن الفريق يمتلك شخصية قوية، وروحاً كبيرة، لذا أنا واثق أننا سنعود بشكل أفضل في الموسم المقبل ونقاتل من جديد على جميع البطولات».

كما شهد الموسم المنصرم محطة مهمة في مسيرة اللاعب، بعدما انضم للمرة الأولى إلى منتخب الإمارات خلال معسكر شهر مارس الماضي، في خطوة وصفها بأنها واحدة من أهم اللحظات في حياته الكروية.

وقال: «أنا فخور جداً بتمثيل منتخب الإمارات، هذا الأمر يعني لي الكثير ولعائلتي أيضاً، وقد عملت بجد من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، وأتمنى أن أقدم كل ما لديّ مع المنتخب خلال الفترة المقبلة». ووجّه اللاعب رسالة إلى جماهير شباب الأهلي، مؤكداً تقديره للدعم الذي حصل عليه الفريق طوال الموسم رغم صعوبة النتائج مقارنة بالتوقعات، وقال: «الجماهير دائماً كانت معنا، وأقول لهم انتظرونا الموسم المقبل، سنعود أقوى، وسنقاتل من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج مرة أخرى».

. 13 هدفاً سجلها يوري سيزار مع شباب الأهلي في الموسم الماضي.

. 21 مباراة خاضها يوري سيزار، منها 19 مباراة أساسياً، بإجمالي 1597 دقيقة.