عبدالله توريه: النصر لم يقدم موسماً سيئاً

أكد لاعب النصر، عبدالله توريه، أن الموسم المنصرم 2025-2026 لم يكن سيئاً على فريق النصر، مشدداً على أن اللاعبين سيحاولون العودة بصورة أقوى خلال الموسم المقبل، بعد موسم شهد تقلبات عدة على مستوى النتائج والأداء.

وقال عبدالله توريه لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق كان يطمح إلى إنهاء الموسم في مركز أفضل بجدول الترتيب، موضحاً أن اللاعبين يشعرون بالحزن تجاه جماهير النادي بعد النتائج التي تحققت هذا الموسم.

وأنهى النصر مسابقة الدوري في المركز السادس برصيد 38 نقطة، بعدما شهد الموسم تذبذباً في نتائج الفريق، إلى جانب فقدان نقاط عدة في مباريات كان قريباً خلالها من تحقيق الفوز.

وقال: «كنا نريد إنهاء الموسم في مركز أفضل وربما المنافسة على المراكز الأولى، لكن هذا لم يحدث، لذلك نحن نشعر بالحزن تجاه الجماهير، لكننا سنحاول أن نكون أفضل بكثير في الموسم المقبل».

وأكد توريه، أن النصر لا يعاني أزمة حقيقية داخل الفريق، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز الفني عملوا بصورة قوية طوال الموسم، إلا أن بعض التفاصيل الصغيرة أثرت في نتائج الفريق خلال مباريات عدة.

وقال: «أعتقد أنه لم يكن لدينا مشكلة كبيرة، اللاعبون قدموا أقصى ما لديهم في التدريبات، وكل مباراة تكون مختلفة عن الأخرى، وأعتقد أننا لم نقدم موسماً سيئاً بشكل كامل».

وتابع: «خسرنا نقاطاً كثيرة في مباريات كان من المفترض أن نحصل خلالها على النقاط الثلاث، لكن بعض التفاصيل والقرارات لم تكن في مصلحتنا، ومع ذلك واصلنا القتال ومحاولة تحقيق الفوز حتى النهاية».

وبرز عبدالله توريه كأحد العناصر المهمة في صفوف النصر هذا الموسم، بعد أن شارك في 20 مباراة، منها 16 مباراة أساسياً، بإجمالي 1444 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل خمسة أهداف خلال الموسم، بينها أربعة أهداف من داخل منطقة الجزاء، وهدف من خارج المنطقة.

كما سدد اللاعب 42 كرة، بينها 17 تسديدة على المرمى، وحقق نسبة نجاح في المراوغات بلغت 52.94%، إلى جانب إسهامه في بناء اللعب، بعدما قدّم 19 تمريرة مؤثرة، و21 عرضية، إضافة إلى 407 تمريرات خلال الموسم.

وأشار توريه إلى أن الفريق سيواصل العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير الأداء، وتحقيق نتائج أفضل، مؤكداً أن النصر يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين القادرين على إعادة الفريق إلى المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

. 20 مباراة خاضها عبدالله توريه مع النصر، منها 16 مباراة أساسياً، بإجمالي 1444 دقيقة لعب.