أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجوجيتسو

وقّع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والاتحاد الدولي للجوجيتسو، اتفاقية استضافة دولة الإمارات لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، في أبوظبي، خلال الفترة من الأول إلى التاسع من أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة الرياضيين والرياضيات من مختلف دول العالم، ضمن الفئات العمرية كافة، من الأشبال والناشئين والشباب وصولاً إلى فئة الكبار.

ويأتي تنظيم البطولة تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسختها دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والرؤية الاستراتيجية التي جعلت من الدولة وجهة مفضلة لاستضافة كبرى البطولات والأحداث الدولية.