ليما: منتخب البرازيل قادر على تحقيق لقب مونديال 2026 للمرة السادسة

أكد لاعب الوصل والمنتخب الوطني، فابيو ليما، أنه كان يتمنى مشاركة «الأبيض» في مونديال 2026، مبيناً أن تفاصيل بسيطة حرمت الفريق الظهور في الحدث العالمي، بينما كشف أنه سيشجع منتخب البرازيل في كأس العالم، متمنياً أن يحقق «السيليساو» اللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وقال فابيو ليما لـ«الإمارات اليوم» إن النسخة المقبلة من كأس العالم من المتوقع أن تشهد منافسة قوية، مشدداً على صعوبة توقع هوية المنتخبات التي ستحقق اللقب.

وتحدث عن عدم تأهل المنتخب الوطني إلى المونديال، وقال: «كانت لدينا فرصة كبيرة للغاية للتأهل إلى كأس العالم، وكنا بحاجة إلى هدف واحد فقط من أجل حجز مكاننا في البطولة، وبالطبع شعرنا بحزن كبير لعدم المشاركة في هذا الحدث العالمي، سواء بالنسبة لي على المستوى الشخصي أو بالنسبة للاعبين والجماهير وكل من ينتمي إلى كرة الإمارات».

وأضاف: «كأس العالم هي أكبر بطولة في العالم، وتضم أفضل اللاعبين وأقوى المنتخبات على الإطلاق، إنها منافسة استثنائية يتطلع أي لاعب للمشاركة فيها، ولذلك كان من المؤلم ألا يكون منتخب الإمارات حاضراً بين المنتخبات المشاركة».

أما بالنسبة إلى المنتخب الذي سيشجعه في البطولة، فقال: «أتمنى أن يتمكن المنتخب البرازيلي من الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة وأن ينجح في المنافسة على اللقب، لأن البرازيل تظل دائماً من أبرز المرشحين في أي نسخة من كأس العالم».

وتابع: «أتمنى أن تتمكن البرازيل من التتويج بالبطولة هذه المرة، لأن المنتخب البرازيلي لم يحقق كأس العالم منذ فترة طويلة، وأعتقد أن جماهيره تستحق رؤية منتخبها يعود إلى منصة التتويج من جديد».

وعن استدعاء المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، للنجم نيمار جونيور للقائمة النهائية للفريق المشاركة في كأس العالم، قال: «نيمار بالنسبة لي أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة البرازيلية خلال السنوات الأخيرة، وأراه أفضل لاعب برازيلي في آخر 15 عاماً لما يمتلكه من إمكانات فنية استثنائية وقدرة كبيرة على صناعة الفارق داخل الملعب».

وزاد: «نيمار لاعب مذهل ويتمتع بجودة فنية عالية جداً، وقد قدم الكثير للمنتخب البرازيلي طوال مسيرته، ولذلك فإن وجوده في أي بطولة كبرى يمنح الفريق إضافة مهمة سواء من الناحية الفنية أو المعنوية».

وواصل حديثه قائلاً: «صحيح أن نيمار عانى خلال العامين الماضيين من بعض الإصابات التي أثرت على استمراريته، لكن من الصعب تجاهل لاعب يملك هذه القيمة الكبيرة والخبرة الطويلة في البطولات الدولية».

وشدد على أن «اللاعبين الذين يمتلكون موهبة وإمكانات مثل نيمار لا يمكن الاستغناء عنهم بسهولة، لأنهم قادرون على تغيير مجريات المباريات في أي لحظة بفضل مهاراتهم وخبراتهم الكبيرة».

وأكمل: «أتمنى أن يكون نيمار حاضراً في البطولة وأن يقدم مستوياته المعروفة، لأن وجوده يمنح المنتخب البرازيلي قوة إضافية، وآمل أن يساهم في قيادة البرازيل نحو الفوز بالكأس وإسعاد الجماهير البرازيلية حول العالم».

وقال فابيو ليما إن قائمة منتخب البرازيل تضم أفضل اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة في الموسم الحالي، موضحاً: «أعتقد أن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي اختار أفضل العناصر المتاحة للمشاركة في كأس العالم، وسيعمل على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة من أجل المنافسة على اللقب».

وعن توقعاته لهوية المنتخبات التي ستتأهل إلى نصف النهائي وتنافس على اللقب، قال: «من الصعب جداً توقع هوية المنتخبات التي ستصل إلى الأدوار النهائية، لأن العديد من المنتخبات تمتلك عناصر مميزة وقدرات فنية كبيرة، لكنني أرى أن البرازيل وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا تملك المقومات التي قد تساعدها على الوصول إلى الدور نصف النهائي».

واختتم: «هناك العديد من المنتخبات القوية في النسخة المقبلة، والمستويات أصبحت متقاربة بشكل كبير بين المنافسين، لذلك فإن الطريق نحو اللقب لن يكون سهلاً على أي منتخب مهما كانت إمكاناته أو تاريخه».

فابيو ليما:

. عودة نيمار تمنح «السيليساو» دفعة معنوية قوية.

. الطريق نحو اللقب لن يكون سهلاً على أي منتخب.