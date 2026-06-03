اتحاد الشطرنج يعتمد المشاركات الخارجية.. ويكثف استعداداته لأولمبياد 2026

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج خطة نشاطه حتى نهاية العام الجاري، متضمّنة المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، وذلك خلال اجتماعه الذي عُقد برئاسة الدكتور سيف سالم النعيمي، نائب رئيس الاتحاد والمفوّض حالياً برئاسة مجلس الإدارة.

ووافق المجلس على مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من الاستحقاقات الخارجية المقبلة، أبرزها بطولة العرب للشطرنج 2026 المقررة في مصر خلال الفترة من 28 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل، وأولمبياد الشطرنج 2026 الذي تستضيفه مدينة سمرقند خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر المقبل، إضافة إلى بطولة الخليج للناشئين للشطرنج 2026 التي تستضيفها إمارة عجمان خلال الفترة من الثالث وحتى 10 يوليو المقبل.

كما ناقش المجلس ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني، اذ تم بحث التعاقد مع مدرب جديد خلال المرحلة المقبلة استعداداً للاستحقاقات الخارجية القادمة، وكُلّف الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني، بمتابعة إجراءات التعاقد واختيار المدرب الذي يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سيف سالم النعيمي أن مجلس الإدارة يواصل تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تطوير منظومة الشطرنج في الدولة على المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع تطلعات الاتحاد وأهدافه المستقبلية.

وقال في تصريحات صحافية، إن اعتماد المشاركات الخارجية يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توفير أفضل فرص الاحتكاك للاعبين واللاعبات، ورفع مستوياتهم الفنية من خلال المشاركة في البطولات القارية والدولية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن العديد من الاستحقاقات المهمة التي يسعى الاتحاد من خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة في الدولة.

وأضاف: «أن الاتحاد يولي اهتماماً خاصاً ببرامج إعداد المنتخبات الوطنية وتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية، إلى جانب المحافظة على انتظام النشاط المحلي، لما لذلك من دور محوري في توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب وصقلها وإعداد أجيال قادرة على المنافسة في مختلف المحافل الخارجية».

وأشار النعيمي: «الاتحاد يواصل العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ خططه المستقبلية، مؤكداً أن استضافة الإمارات لأولمبياد الشطرنج 2028 تمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة اللعبة بالدولة، وتتطلب مواصلة العمل على المستويات الفنية والتنظيمية والإدارية كافة».

وأكد في ختام تصريحاته قدرة لاعبي ولاعبات الإمارات على تمثيل الدولة بصورة مشرفة خلال المشاركات المقبلة، مشدداً على استمرار الاتحاد في توفير جميع عوامل الدعم اللازمة للمنتخبات الوطنية بما يسهم في تحقيق الإنجازات ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.