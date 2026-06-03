محمد الحمادي: «17 هدفاً» لا تعوض غياب «العروبة» عن «المحترفين»

بات مهاجم فريق العروبة، محمد إبراهيم الحمادي، أول لاعب مواطن يسجل 17 هدفاً في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى (الهواة)، منذ نحو 20 عاماً، لينهي الموسم متصدراً قائمة الهدافين المواطنين، كما احتل المركز الثالث في الترتيب العام للهدافين، خلف مهاجم الفجيرة، الفرنسي ساندر بن بشير (25 هدفاً)، ومهاجم حتا، البرازيلي صامويل روزا (18 هدفاً).

ورغم هذا الإنجاز اللافت، أكد الحمادي لـ«الإمارات اليوم» أنه لم يشعر بالسعادة الكاملة، مشيراً إلى أن حلمه كان يتمثل في قيادة فريقه إلى الصعود لدوري المحترفين.

وقال: «قدمت موسماً استثنائياً على الصعيد الشخصي، لكنني كنت أتمنى أن يكتمل ذلك بتأهل العروبة إلى دوري المحترفين، خصوصاً بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق، ولاسيما منذ تولي المدرب الصربي ألكسندر إيليتش قيادة الجهاز الفني».

وأضاف: «استحق العروبة التأهل إلى دوري المحترفين، لكن الفريق لم يكن محظوظاً في بعض المباريات، خاصة خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري، التي حصدنا خلالها ثلاث نقاط فقط من أصل 15 نقطة ممكنة، وهو ما أثر بشكل كبير في مشوار المنافسة على بطاقات الصعود».

ووجّه الحمادي رسالة إلى جماهير العروبة، قائلاً: «نعتذر لجماهير النادي عن عدم تحقيق الهدف الذي كانت تتطلع إليه، لكننا نثق بقدرتنا على التعويض في الموسم المقبل، ونأمل أن تواصل الجماهير دعمها للفريق من أجل تحقيق طموحاته وأهدافه».

ووصف الحمادي الموسم المنصرم بأنه من أقوى مواسم دوري الدرجة الأولى من الناحية الفنية، في ظل ارتفاع مستوى المنافسة بين الفرق ووجود نخبة من المدربين واللاعبين الذين أسهموا في تقديم مباريات قوية ومثيرة حتى الجولة الأخيرة.

وأوضح أن إنجازه التهديفي لم يكن ليتحقق لولا العمل الجماعي داخل الفريق، وقال: «لولا الدعم الفني وروح الفريق الواحد لما تمكنت من تسجيل هذا العدد من الأهداف، لا أتذكر أنني سجلت هدفاً سهلاً، فجميع الأهداف جاءت بعد مجهود كبير وفي ظروف صعبة».

وأشار إلى أن ستة من أهدافه جاءت في مباريات انتهت بفوز العروبة بنتيجة 1-0، مؤكداً أهمية هذه الأهداف في حصد النقاط، وأضاف: «أشعر بسعادة كبيرة لأنني سجلت في 14 مباراة تمكن خلالها الفريق من تحقيق الفوز، وهذا يمنح الأهداف قيمة أكبر بالنسبة لي».

وأكد الحمادي أن دوري الدرجة الأولى شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن المنافسة على بطاقات الصعود لم تعد تُحسم مبكراً كما كان يحدث سابقاً، بل أصبحت تمتد حتى الجولات الأخيرة من المسابقة.

وعن مستقبله الكروي، أوضح الحمادي أن مسألة استمراره مع العروبة أو انتقاله إلى وجهة أخرى مازالت قيد الدراسة، وقال: «الأمر متروك لوكيل أعمالي، وفي الوقت الحالي أتطلع إلى الحصول على فترة راحة واستجمام بعد موسم طويل وحافل بالمباريات القوية».

محمد الحمادي:

. «العروبة» كان يستحق التأهل إلى دوري المحترفين لكن الفريق لم يكن محظوظاً في بعض المباريات.