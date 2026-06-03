«الأحلام لا تموت».. صورة الطفل «كاكو» بقميص باراغواي تتحقق في مونديال 2026  

عندما يُعزف النشيد الوطني لباراغواي على استاد لوس أنجلوس، قبل مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، يوم 13 الشهر الجاري، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026، سيستحضر لاعب العين الدولي الباراغواياني، أليخاندرو كاكو، وسط آلاف الجماهير الحاضرة، صورة ذلك الطفل الذي حلم بالمستحيل وآمن بإمكانية الوصول إليه عندما كان بعمر سبع سنوات.

وعلى غرار ملايين الأطفال حول العالم الذين يحلمون بأن يكونوا يوماً ما على أكبر مسرح كروي في العالم، التقط كاكو صورة عابرة لنفسه وهو في السابعة من عمره، مرتدياً قميص منتخب بلاده الذي ظهر به في كأس العالم 2002 وحاملاً الرقم (9) دون أن يدرك أنها ستتحول بعد سنوات إلى وثيقة تثبت أن الأحلام لا تموت.

وبعد رحلة طويلة من العمل والتضحيات، يقف لاعب العين، البالغ من العمر 31 عاماً، والذي تُوج الشهر الماضي بثنائية دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، على أعتاب تحقيق الحلم الذي رافقه منذ الطفولة، بعدما تحولت الصورة التي احتفظ بها لسنوات كذكرى جميلة إلى موعد مؤجل مع القدر.

واستعاد كاكو أول من أمس تلك اللحظة بنشر الصورة عبر حسابه في «إنستغرام»، مرفقاً إياها برسالة حملت كثيراً من المشاعر والامتنان لما وصل إليه بعد كل هذه السنوات، وكتب كلمات بدت وكأنها رسالة إلى نفسه الصغيرة قبل أن تكون رسالة إلى أي شخص آخر.

وقال كاكو: «ليس لديكم أدنى فكرة عن مدى صعوبة الوصول إلى هنا، واليوم أستطيع تحقيق حلمي بالتواجد في كأس العالم، شكراً لعائلتي ولكل من ساعدني طوال الطريق لأتمكن من تحقيق هذا الحلم اليوم».

وتختصر هذه الكلمات سنوات طويلة من السعي خلف الحلم، فبين الطفل الذي ظهر في الصورة واللاعب الذي يستعد للمشاركة في المونديال، مسافة شاسعة من التحديات والمحطات المختلفة والعمل اليومي الذي لا يراه أحد.

وتأتي مشاركة كاكو في نسخة 2026 بالتزامن مع عودة منتخب باراغواي إلى كأس العالم بعد غياب دام 16 عاماً، منذ مشاركته الأخيرة في نسخة 2010 التي شهدت أفضل إنجاز في تاريخه ببلوغ الدور ربع النهائي.

وسيخوض منتخب «لا ألبيروخا» مشاركته التاسعة في البطولة العالمية، بعدما نجح في انتزاع إحدى بطاقات التأهل المباشر عن قارة أميركا الجنوبية، منهياً التصفيات في المركز السادس ومتقدماً بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويبدأ المنتخب الباراغواياني مشواره يوم 13 يونيو الجاري بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية، مستضيفة البطولة، على استاد لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي تركيا في الجولة الثانية يوم 20 يونيو الجاري على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة أستراليا يوم 26 يونيو على الملعب ذاته.