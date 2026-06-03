شرودر يتولى تكتيك الكرات الثابتة وتحليل أداء منتخب ألمانيا في كأس العالم

انضم مدرب العين والنصر السابق، الهولندي ألفريد شرودر، إلى الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، ضمن الطاقم المساعد للمدرب يوليان ناغلسمان، في إطار التحضيرات النهائية لبطولة كأس العالم 2026، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إضافة فنية تهدف إلى تعزيز الجوانب التكتيكية والتحليلية داخل الجهاز الفني للمنتخب قبل خوض المنافسات العالمية.

وذكرت شبكة «سكاي» الألمانية أن انضمام شرودر يأتي ضمن توجه الجهاز الفني الألماني إلى توسيع الطاقم المساعد بخبرات دولية متنوعة، خصوصاً في مجالات تحليل الأداء والتكتيك التفصيلي والكرات الثابتة، وهي عناصر أصبحت محوراً أساسياً في إعداد المنتخبات الكبرى خلال البطولات المجمعة، ومع زيادة عدد المباريات في النسخة الموسعة من كأس العالم.

وأوضحت: «يعتمد المدرب يوليان ناغلسمان على شرودر باعتباره عنصراً يمتلك خبرة تدريبية متعددة الأندية، إضافة إلى معرفة جيدة بأساليب اللعب الحديثة في الكرة الأوروبية، وهو ما يجعله جزءاً من المشروع الفني الذي يهدف إلى إعادة ألمانيا للمنافسة على اللقب العالمي بعد سنوات من التذبذب في النتائج على مستوى البطولات الكبرى».

ويقود المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 المدرب يوليان ناغلسمان، الذي يتولى مشروع إعادة بناء المنتخب من خلال دمج عناصر شابة مع لاعبين ذوي خبرة، مع التركيز على تطوير أسلوب لعب أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الضغوط في البطولات الكبرى.

وستخوض ألمانيا منافسات كأس العالم 2026 ضمن النظام الجديد الذي يضم 48 منتخباً، حيث تلعب «الماكينات» ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات الإكوادور وكوت ديفوار وكوراساو، إذ تبدأ مشوارها في دور المجموعات بمواجهة كوراساو يوم 14 يونيو الجاري على ملعب هيوستن، ثم تلتقي منتخب كوت ديفوار 20 يونيو على ملعب تورونتو، قبل أن تختتم مبارياتها في هذا الدور أمام الإكوادور 25 يونيو على ملعب نيويورك/نيوجيرسي.

ويمتلك ألفريد شرودر مسيرة تدريبية طويلة تنقل خلالها بين عدة محطات أوروبية وآسيوية، وسبق له العمل في أندية مثل تفينتي الهولندي، هوفنهايم الألماني، كلوب بروج البلجيكي، أياكس أمستردام، كما عمل مساعداً للمدرب كومان في تدريب برشلونة قبل انتقاله لدوري المحترفين الإماراتي.

وفي تجربته مع نادي العين خلال موسم 2023، قاد الفريق في فترة قصيرة شهدت نتائج متذبذبة رغم تحقيق عدد من الانتصارات، قبل أن يغادر منصبه بعد نهاية التجربة، في وقت كانت فيه حصيلة الفريق متقلبة على مستوى الأداء والاستقرار الفني، بينما

تولى بعد ذلك قيادة نادي النصر في نوفمبر 2023، حيث استمر حتى مايو 2025، وخاض الفريق تحت قيادته 44 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 20 انتصاراً وتسعة تعادلات مقابل 15 هزيمة، مع تسجيل الفريق 97 هدفاً واستقبال 111 هدفاً، في حصيلة عكست مزيجاً من النتائج الإيجابية والهفوات الدفاعية، حيث أنهى الفريق فترات من الموسم في مراكز متوسطة داخل جدول الترتيب دون تحقيق أي لقب رسمي خلال تلك المرحلة.

وتُظهر تجربة شرودر مع النصر أنه مدرب يعتمد على النزعة الهجومية وبناء اللعب من الخلف، لكنه واجه

في الوقت نفسه تحديات تتعلق بالاستقرار الدفاعي وتذبذب النتائج على مدار الموسم، ما جعله محل تقييم فني متباين خلال فترة عمله في دوري المحترفين.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا أن تسهم خبرة شرودر في دعم التحضير الفني والتكتيكي قبل كأس العالم، خصوصاً في ظل ارتفاع مستوى المنافسة وتنوع المدارس الكروية المشاركة في البطولة، ما يتطلب تجهيزاً دقيقاً على مستوى التفاصيل الصغيرة داخل المباريات.

وبهذا التعيين يدخل شرودر واحدة من أهم المحطات في مسيرته التدريبية، بالعمل ضمن جهاز فني لمنتخب بحجم ألمانيا، في بطولة تعد من أبرز الأحداث الكروية في العالم من حيث الزخم الفني والإعلامي والمنافسة العالية.

. انضمام شرودر يأتي ضمن توجه الجهاز الفني الألماني إلى توسيع الطاقم المساعد بخبرات دولية متنوعة.