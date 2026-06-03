ماجد ناصر: فكرة العودة إلى الوصل أو شباب الأهلي مازالت ممكنة

كشف حارس المنتخب الوطني السابق ونادي الحمرية الحالي، ماجد ناصر، عن إمكانية العودة مجدداً للعب في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه في دوري الدرجة الأولى.

وأكد ماجد ناصر (42 عاماً) لـ«الإمارات اليوم» أن فكرة العودة إلى دوري المحترفين مازالت مطروحة، لكنه لم يحددها بشكل واضح، وقال: «هناك عرض قائم، وسأعيد حساباتي خلال المرحلة الحالية بعد سنوات طويلة قضيتها في الملاعب، ووصولي إلى مرحلة عمرية متقدمة نسبياً، لكن لدي رغبة في ردّ الدين لناديين قبل إنهاء مسيرتي».

وأشار الحارس الدولي السابق إلى أن الناديين هما الوصل وشباب الأهلي، اللذان مثّلهما خلال مسيرته في دوري المحترفين، مؤكداً أن فكرة العودة إلى أحدهما مازالت ممكنة إذا ما سنحت الفرصة، وبما يتناسب مع قدرته على العطاء لمواسم إضافية.

وعن موسمه مع الحمرية، قال ماجد ناصر إن تحقيقه 12 مباراة بشِباك نظيفة يُعد إنجازاً مهماً على الصعيد الشخصي، رغم عدم نجاح الفريق في بلوغ هدف الصعود إلى دوري المحترفين.

وأضاف: «كنت أطمح إلى قيادة الحمرية إلى دوري المحترفين، لكن الفريق تعثر في بداية الموسم وأهدر نقاطاً مهمة قبل أن يتحسن الأداء تدريجياً، خصوصاً في آخر ثماني مباريات لم نتعرض خلالها لأي خسارة».

وأعرب عن أمله في أن ينجح الحمرية مستقبلاً في الوصول إلى دوري المحترفين، مشيداً بالدعم الإداري والفني داخل النادي، ومثمناً جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

كما أشاد بصعود فريق يونايتد إلى دوري المحترفين، واصفاً إياه بأنه «نكهة جديدة» للمسابقة، لما يقدمه من إضافة فنية وتنافسية.

وفي حديثه عن دوري الدرجة الأولى، أكد ماجد ناصر أن المستوى الفني للمسابقة تطور كثيراً مقارنة بالفترة التي بدأ خلالها مسيرته مع الفجيرة، مشيراً إلى زيادة عدد اللاعبين المحترفين وتأثيرهم الواضح في مستوى المنافسة، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في منح اللاعبين المواطنين دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.

. آمل منح اللاعبين المواطنين دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة.