تغريم الاتحاد البريطاني لألعاب القوى 471 ألف دولار في قضية وفاة البطل الإماراتي عبدالله حيايي

فرضت محكمة بريطانية غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني (471 ألف دولار أميركي) على الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، بعد إقراره بالذنب في قضية القتل غير العمد المتعلقة بوفاة الرياضي الإماراتي البارالمبي عبدالله حيايي إثر سقوط قفص تدريب عليه أثناء إحدى الحصص التدريبية.

كان عبد الله حيايي (36 عاماً) يستعد لتمثيل الإمارات عندما أصيب في رأسه بعمود معدني خلال الحادث الذي وقع في مركز تدريبي مقره شرق العاصمة البريطانية لندن في 11 يوليو 2017.

وقال القاضي ريتشارد ماركس أثناء نطقه بالحكم اليوم الثلاثاء في لندن "كان بالإمكان تفادي مأساة وفاة حيايي".

وشملت العقوبات أيضاً إلزام مدير بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي أقيمت عام 2017 في لندن، كيث ديفيز البالغ من العمر (79 عاماً) بأداء 175 ساعة من العمل التطوعي بعد اعترافه بالتسبب في هذه الأزمة. وقال القاضي البريطاني أيضاً إن ديفيز كان يعلم أو ينبغي أن يعلم بوجود مشاكل في معدات التدريب، وذلك بسبب انهيار قفص آخر.

وسقط جزء من قفص الرمي على حيايي أثناء خوض حصة تدريبية، علماً بأن البطل الإماراتي شارك في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، واحتل المركز السادس في رمي الرمح والسابع في منافسات رمي الجلة.

ويزن القفص المصنوع من أعمدة معدنية وأسلاك 200 كيلوجرام، ومصمم لحماية المتفرجين من الرميات.