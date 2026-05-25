الجزيرة والنصر يترقبان موقف كوزمين مع المنتخب

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب، أولاريو كوزمين، أصبح مرشحاً بقوة للعودة إلى التدريب في دوري المحترفين، خلال الموسم المقبل.

وأكد مصدر مقرب من المدرب الروماني أن ناديي الجزيرة والنصر يترقبان الموقف النهائي لـ«القيصر» مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، بعدما أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع المدرب البالغ من العمر 56 عاماً.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي أكدت وسائل إعلام كرواتية أن المدرب، زلاتكو داليتش، تلقى عرضاً لتولي تدريب منتخب الإمارات، عقب نهاية مشوار مدرب العين السابق مع منتخب كرواتيا في كأس العالم المقبلة، أصبح أولاريو كوزمين محط اهتمام أندية الدوري لكسب خدماته، والاستفادة من خبراته الكبيرة مع كرة الإمارات.

وأوضح المصدر: «الجزيرة هو الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع المدرب الروماني، ولكن وفقاً لشروط مالية محددة وغير مبالغ فيها، حيث إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي سيعلن النادي التعاقد معه خلفاً للمدرب الهولندي مارينو بوشيتش».

وأضاف: «في الوقت نفسه، دخل نادي النصر على الخط بعرض مادي أكبر لإقناع كوزمين بقيادة (العميد) في الموسم المقبل، بينما قد يخرج الجزيرة من المنافسة على التعاقد معه وعدم الدخول في مزايدات من أجل الحصول على توقيعه».

وتابع: «لم يتم حسم موقف المدرب، مارينو بوشيتش، مع نادي الجزيرة، حيث إن عقده مع الفريق انتهى بنهاية الموسم الحالي، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين، إذ إن عدم التعاقد مع كوزمين، قد يفتح الباب أمام استمرار المدرب الهولندي مع (فخر أبوظبي) في الموسم المقبل».

في المقابل يسعى النصر للتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، عقب نهاية عقد المدرب الصربي، سلافيسا يوكانوفيتش، بنهاية الموسم الحالي.

ويعد أولاريو كوزمين من أبرز المدربين الذين عملوا في كرة الإمارات، خلال العقدين الأخيرين، ويمتاز بأسلوبه التكتيكي المنظم وقدرته على بناء فرق تنافسية تعتمد على الانضباط الدفاعي والانتقال السريع، إذ يمتلك خبرة طويلة في المنطقة العربية، حيث قاد أندية كبرى عدة، وحقق معها نتائج مميزة على مستوى البطولات المحلية والقارية، ما جعله واحداً من أكثر المدربين خبرة في المواسم الماضية.

وتولى المدرب الروماني تدريب المنتخب الوطني في 2025، حيث قاد كوزمين «الأبيض» في 14 مباراة انتهت بتحقيق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات وخمس هزائم، وسجل المنتخب تحت قيادته 16 هدفاً مقابل 15 هدفاً استقبلتها شباكه، إذ حصل على المركز الثالث في كأس العرب، بينما لم يتأهل إلى كأس العالم 2026 بخسارته أمام العراق في الملحق.

في المقابل على مستوى أندية الإمارات، خاض «القيصر» ثلاث تجارب مع أندية دوري المحترفين، إذ تولى أولاريو كوزمين تدريب نادي العين خلال الفترة من 2011 إلى 2013 في واحدة من أبرز حقبه التدريبية، حيث تمكن من إعادة الفريق إلى واجهة المنافسة المحلية بعد موسم صعب كاد يهدد مكانته، ونجح في صناعة فريق قوي فرض سيطرته على الدوري محققاً لقبين متتاليين في موسمي 2011-2012 و2012-2013، إلى جانب التتويج بكأس السوبر عام 2012، ليصل إجمالي بطولاته مع «الزعيم» إلى 3 ألقاب، كما تميزت تلك المرحلة بإعادة بناء الهوية الهجومية للفريق وتعزيز قدراته التهديفية، مع بروز أسماء بارزة مثل أسامواه جيان وعمر عبدالرحمن.

وانتقل كوزمين بعد ذلك إلى نادي شباب الأهلي بين 2013 و2017، حيث دخل مرحلة هيمنة محلية واضحة وتطور لافت على المستوى القاري، محولاً الفريق إلى أحد أقوى الأندية في المنطقة. وخلال هذه الحقبة، حقق 7 بطولات رسمية، شملت دوري المحترفين مرتين في موسمي 2013-2014 و2015-2016، وكأس المحترفين مرتين في 2013-2014 و2016-2017، وكأس السوبر ثلاث مرات في 2013 و2014 و2016، إضافة إلى كأس الصداقة الإماراتية المغربية عام 2016، كما قاد الفريق إلى إنجاز تاريخي ببلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2015 لأول مرة في تاريخه، قبل الخسارة أمام غوانغزهو إيفرغراند الصيني.

وفي تجربته مع نادي الشارقة بين 2021 و2025، واصل كوزمين ترسيخ حضوره كأحد أبرز المدربين في كرة الإمارات، حيث نجح في تحقيق 5 بطولات رسمية جمعت بين النجاح المحلي والتتويج القاري، بعدما تُوج بكأس رئيس الدولة مرتين في 2021-2022 و2022-2023، وكأس السوبر 2022، وكأس المحترفين في 2022-2023، قبل أن يختتم مشواره بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2 في مايو 2025 بعد الفوز في النهائي على ليون سيتي سايلرز السنغافوري بنتيجة 2-1، ليغادر الفريق وهو يحمل بصمة فنية واضحة وإنجازات عززت مكانته التاريخية.

• 14 مباراة للمنتخب الوطني تحت قيادة كوزمين، انتهت بتحقيق 5 انتصارات مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

• 3 أندية قادها كوزمين في دوري المحترفين، هي: العين وشباب الأهلي والشارقة.