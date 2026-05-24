«عموري السلة» يحطم رقمه القياسي بـ18 ثلاثية

واصل نجم المنتخب الإماراتي وجناح فريق كرة السلة في شباب الأهلي، عمر العامري، الشهير بـ«عموري السلة»، تألقه اللافت هذا الموسم، بعدما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد الرميات الثلاثية، بواقع 18 رمية ناجحة منحته 54 نقطة، قاد بها فريقه إلى فوز عريض على الظفرة بنتيجة (132-96)، اليوم السبت، في افتتاح الدور ربع النهائي من بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، مسك ختام مسابقات الموسم.

وحطم العامري رقمه القياسي السابق في عدد الرميات الثلاثية، والمسجل الشهر الماضي خلال افتتاح بطولة كأس الإمارات لكرة السلة، عندما أحرز 14 رمية ثلاثية في مواجهة شباب الأهلي أمام الوحدة، التي انتهت حينها بفوز شباب الأهلي بنتيجة (127-72).

وفرض شباب الأهلي أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، بقيادة تألق «عموري»، ليحسم الفترات الأربع بنتائج (33-22 و33-21 و38-28 و28-25).

وبهذا الانتصار، حجز شباب الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة البطائح والوصل المقررة غدًا، ضمن ختام منافسات الدور ربع النهائي.