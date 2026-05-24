الجواد «المقام» يهدي الإمارات كأس «تاترسالز الذهبي» في إيرلندا

توج الجواد «المقام» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب إد ووكر، بطلاً في سباق كأس «تاترسالز الذهبي» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب1» لمسافة 2100 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، في ختام مهرجان الـ «غينيز الإيرلندي» على مضمار «ذا كرا» العريق.

وأضاف «المقام» الانتصار الرابع في مسيرته، والأول له على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، كما أهدى «المقام» ملاك الإمارات، الانتصار الخامس تاريخياً في «كأس تاترسالز الذهبي».

وعرف الفارس كيران شومارك، كيفية الحفاظ على قدرات الجواد «مقام» خلال المراحل الأولى، والبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له مع دخول المسار المستقيم لمضمار (ذا كرا)، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين وست ثواني 80 جزء من الثانية، بفارق الطولين عن صاحب المركز الثاني الجواد البحريني «بوي سيتي رولر» بشعار فريق «فيكتوريس فور إيفر» بإشراف المدرب جورج سكوت وقيادة الفارس أوشين مورفي.

وواصلت الجياد المملكة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تألقها في السباق، بذهاب المركز الثالث للجواد «صداد» بإشراف المدرب روجر فاريان، وقيادة الفارس راي داوسن.