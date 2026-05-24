5 ألقاب تُزين موسم ناشئي الوصل تحت 9 سنوات

واصل فريق تحت 9 سنوات في نادي الوصل كتابة فصول جديدة من التألق خلال الموسم الرياضي 2025-2026، بعدما نجح في تحقيق خمسة ألقاب مميزة أكدت العمل الكبير الذي تقوم به أكاديمية النادي في إعداد وصناعة المواهب الكروية الواعدة، وترسيخ مكانة «الإمبراطور» كأحد أبرز الأندية اهتماماً بقطاع المراحل السنية.

ونجح الفريق في التتويج ببطولة النخبة العربية، وكأس عجمان، ودوري دوفا، وكأس دوفا، إضافة إلى بطولة دوفا الصيفية، في إنجاز يعكس حجم التطور الفني والذهني الذي وصل إليه اللاعبون خلال الموسم الحالي، إلى جانب الاستقرار الفني والإداري الذي ساهم في صناعة فريق قادر على المنافسة وحصد الألقاب.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً للدعم الكبير الذي توليه شركة كرة القدم في نادي الوصل لقطاع الفئات السنية، بقيادة رئيس شركة كرة القدم أحمد الطنيجي وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال توفير بيئة احترافية تساعد على تطوير اللاعبين وصقل مواهبهم وفق رؤية طويلة المدى تهدف إلى بناء جيل جديد يخدم مستقبل الكرة الإماراتية.

كما لعب الجهاز الفني بقيادة المدرب علي آدم دوراً بارزاً في النجاحات التي حققها الفريق، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قدمها الجهازان الإداري والطبي طوال الموسم، وهو ما انعكس بصورة واضحة على أداء اللاعبين وانضباطهم داخل الملعب وخارجه.

وأظهر لاعبو الفريق روحاً قتالية عالية ومستويات فنية متميزة على مدار الموسم، ليثمر ذلك عن التتويج بخمس بطولات مستحقة، في تأكيد جديد على نجاح استراتيجية نادي الوصل في الاستثمار بالمواهب الصغيرة وترسيخ ثقافة الإنجاز والتفوق في مختلف المراحل العمرية.