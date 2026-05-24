خورفكان يطارد التتويج بدوري الصالات.. والبطائح يبحث عن «الفاصلة»

يستضيف البطائح نظيره خورفكان عند الساعة 6:20 مساء اليوم، على صالة نادي البطائح، في المباراة النهائية الثانية (الإياب) لدوري كرة قدم الصالات، ضمن المنافسة على لقب موسم 2025-2026.

ويدخل خورفكان اللقاء بأفضلية معنوية، بعدما حسم مواجهة الذهاب لمصلحته بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، ليقترب خطوة من التتويج بلقب الدوري.

ويحتاج خورفكان إلى الفوز في مواجهة اليوم لحسم اللقب رسمياً، فيما يتمسك البطائح بفرصة العودة، إذ إن انتصاره سيؤدي إلى تعادل الفريقين في عدد انتصارات مباريات النهائي، ما يستدعي إقامة مباراة فاصلة لتحديد البطل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً وأجواء حماسية، في ظل التقارب الفني بين الفريقين، والطموح المشترك لحصد لقب الموسم.