«صداد» و«المقام» يقودان طموحات الإمارات في «كأس تاترسالز الذهبي»

يخوض الجوادان «صداد» و«المقام»، المملوكان لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، غمار المنافسة على لقب سباق «كأس تاترسالز الذهبي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى (جروب 1) لعمر أربع سنوات فما فوق، والذي يمتد لمسافة 2100 متر عشبي، ويقام اليوم على مضمار «ذا كرا» في ختام مهرجان «غينيز» الإيرلندي.

ويسعى «صداد»، بإشراف المدرب روجر فاريان، و«المقام»، بإشراف المدرب إد ووكر، إلى إهداء ملاك الإمارات الانتصار الخامس تاريخياً في هذا السباق العريق، الذي تعود نسخته الأولى إلى عام 1980.

وكانت الجياد المملوكة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد افتتحت سجل الإمارات في السباق عبر «أوبرا هاوس» بإشراف مايكل ستاوت و«جورج أوغسطس» بإشراف جون أوكس، بإحراز اللقب في نسختي 1992 و1993، قبل أن يضيف فريق «غودولفين» العالمي بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، اللقبين الثالث والرابع عبر «ديلامي» و«فانتستيك لايت» في عامي 1998 و2001. ويدخل «صداد» السباق بعد بداية قوية لموسمه بعمر أربع سنوات، حيث حقق أواخر الشهر الماضي فوزاً مستحقاً في سباق «جوردون ريتشاردز ستيكس» للفئة الثالثة، الذي أقيم على مضمار «سانداون بارك» البريطاني.

في المقابل، يستهل «المقام» موسمه بعمر خمس سنوات، بعدما أنهى موسمه الماضي بحلوله ثالثاً في سباق «شامبيون ستيكس» (جروب 1)، وهو أعلى سباقات الفئة، والذي أقيم على مضمار «آسكوت» ضمن مهرجان «يوم الأبطال» الختامي للموسم البريطاني.

«أبشري» تطلب لقب «1000 غينيز» الإيرلندي

يدفع فريق «غودولفين» العالمي بالمهرة «أبشري»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب سباق «1000 غينيز» الإيرلندي، المخصص للمهرات عمر ثلاث سنوات للفئة الأولى (جروب 1)، والذي يمتد لمسافة 1600 متر عشبي، ويقام ضمن خامس أشواط ختام مهرجان «غينيز» على مضمار «ذا كرا».

وتجدد «أبشري» في هذا السباق مواجهتها مع المهرة «ترو لوف»، بعد أن التقيا مطلع الشهر الجاري على مضمار «نيوماركت» في سباق «1000 غينيز» الإنجليزي، حيث حلت «أبشري» خامسة بفارق أربعة أطوال خلف «ترو لوف» المتوجة باللقب.

وقال المدرب شارلي آبلبي في تصريحات صحافية إن «أبشري» في حالة جيدة بعد مشاركتها في «نيوماركت»، مضيفاً أنها اكتسبت خبرة مهمة في أول ظهور لها على المسار العشبي، معرباً عن أمله في أن تُظهر تحسناً إضافياً وتكون ضمن دائرة المنافسة عند خط النهاية.