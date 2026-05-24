رامي ربيعة يبدأ فصلاً جديداً مع «الفراعنة» بعد ثنائية تاريخية مع العين

يشد مدافع العين، رامي ربيعة، اليوم، الرحال إلى القاهرة، للالتحاق بمعسكر المنتخب المصري، المقام حالياً في القاهرة، استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم المقررة الشهر المقبل في أميركا الشمالية، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إسدال الستار على موسم استثنائي عاشه اللاعب مع فريق العين، تُوج خلاله بثنائية تاريخية بعدما جمع بين لقبي دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة.

وجاء التحاق رامي ربيعة بمعسكر المنتخب المصري بعد أقل من 48 ساعة على مساهمته في تتويج العين بلقب كأس رئيس الدولة، إثر الفوز العريض على الجزيرة، بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وعبّر اللاعب عن سعادته الكبيرة بالموسم الذي وصفه بـ«الاستثنائي»، مؤكداً أن سر النجاح الذي حققه الفريق هذا الموسم يعود إلى الروح الجماعية والعلاقة المميزة التي تجمع اللاعبين داخل غرفة الملابس، مشيراً إلى أن الجميع داخل الفريق يتعامل كأسرة واحدة دون النظر إلى الفوارق العمرية أو الخبرات.

وقال رامي ربيعة في تصريحات صحافية، إن الأجواء داخل الفريق اتسمت بالاحترام المتبادل والمحبة بين جميع اللاعبين، وأوضح: «لعب أصحاب الخبرة في الفريق دوراً مهماً في دعم بقية عناصر الفريق وخلق بيئة إيجابية ساعدت على تحقيق النجاحات».

وأضاف: «إن الحماسة والطموح ودعم جماهير النادي ظلت حاضرة طوال الموسم، وكأن الفريق في بداية المشوار وليس في نهايته، وهو ما انعكس بصورة واضحة على الأداء والنتيجة التي انتهت عليها مباراة الجزيرة».

وأشار مدافع العين إلى أن تجربته السابقة مع النادي الأهلي المصري، ساعدته على التأقلم سريعاً مع أجواء العين، إذ يشترك الناديان في ثقافة البطولات وعقلية الانتصارات، حيث لا تقبل جماهيرهما سوى بالمنافسة على الألقاب والوقوف دائماً على منصات التتويج.

وأضاف: «عقلية وثقافة البطولات الموجودة داخل نادي العين منحت اللاعبين دافعاً مستمراً لتقديم أفضل ما لديهم طوال الموسم، والإنجاز الذي تحقق هذا الموسم لم يكن نتاج جهود فردية، بل ثمرة عمل جماعي وتكاتف كبير بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، إلى جانب الدعم الجماهيري الواسع الذي حظي به الفريق في مختلف البطولات».