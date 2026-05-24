الشارقة يواجه الوحدة.. وشباب الأهلي يلاقي الظفرة في افتتاح ربع نهائي كأس السلة

تنطلق عند السابعة والنصف من مساء اليوم منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الشارقة مع ضيفه الوحدة، فيما يلتقي الظفرة مضيفه شباب الأهلي.

وتتواصل مباريات الدور ربع النهائي غداً، حيث يلتقي النصر مع الجزيرة، فيما يحل الوصل ضيفاً على البطائح.

وكان الدور التمهيدي قد اختتم، أول من أمس، حيث حسم شباب الأهلي صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه النصر بنتيجة (105-87)، فيما حقق الوصل انتصاره الأول على حساب الوحدة بنتيجة (94-65).

وفي المجموعة الأولى، التي أُقيمت منافساتها، مساء الخميس الماضي، انفرد الشارقة بالصدارة بعد فوزه على البطائح (96-89)، بينما سجل الجزيرة فوزه الأول على حساب الظفرة بنتيجة (77-56).

وأنهى الشارقة وشباب الأهلي الدور التمهيدي، الذي انطلق منتصف الشهر الجاري، بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط لكل منهما، متقدمين بفارق نقطة واحدة عن البطائح والنصر اللذين جاءا في المركز الثاني في مجموعتيهما، فيما حل الوصل والجزيرة ثالثاً برصيد أربع نقاط، متقدمين بفارق نقطة عن الظفرة والوحدة في المركز الرابع.

وبحسب نظام المسابقة، تأهلت الفرق الثمانية إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي متصدرا المجموعتين (الشارقة وشباب الأهلي) مع صاحبي المركز الرابع (الوحدة والظفرة)، فيما يواجه وصيفا المجموعتين (البطائح والنصر) ثالثي المجموعتين (الوصل والجزيرة).