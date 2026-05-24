240 لاعباً يتنافسون في بطولة عبدالعزيز بلحيف الدولية للشطرنج

انطلقت، مساء أول من أمس، منافسات النسخة الأولى من بطولة عبدالعزيز بلحيف الدولية للشطرنج الكلاسيكي، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة من 13 دولة، تخليداً لذكرى المغفور له عبدالعزيز بلحيف النعيمي، أحد رواد اللعبة في الدولة.

وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، تريم مطر تريم، أن البطولة ستقام سنوياً بهدف تعزيز انتشار اللعبة، وتوفير فرص احتكاك للاعبين المواطنين مع نخبة من اللاعبين الدوليين.

كما أعلن إطلاق اسم المغفور له عبدالعزيز بلحيف، على مجمع خيري تابع لمؤسسة حمدة تريم الخيرية في أوغندا، تقديراً لمسيرته الرياضية والمجتمعية.

وأسفرت نتائج الفئة الأولى عن تصدر 6 لاعبين بعد الجولة الثانية برصيد نقطتين، فيما تساوى 17 لاعباً في صدارة الفئة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثالثة.