حتا يقترب من «المحترفين».. والاتفاق يؤجل تتويج يونايتد بلقب «الأولى»

فاز فريق حتا على ضيفه سيتي بثلاثية نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة لدوري الدرجة الأولى التي شهدت سبع مباريات، أمس، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سيتي عند 21 نقطة في المركز الـ11، وأصبح حتا بحاجة إلى الفوز في مباراته المقبلة أمام مجد، من أجل ضمان الصعود رسمياً إلى دوري المحترفين، أو التعادل في حال تعثُّر منافسيه.

وسجل أهداف حتا البرازيلي صامويل روزا في الدقيقة (16)، والمقدوني شيفيت شيفيتي (24 و63).

وتأجل تتويج يونايتد بلقب الدوري بعد تعادله مع الاتفاق 1-1، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بانتظار مواجهته الأخيرة أمام الحمرية، فيما أصبح رصيد الاتفاق 21 نقطة في المركز الـ12. وسجل ليونايتد، السويسري هاريس سيفيروفيتش (78)، بينما أحرز هدف الاتفاق، البرازيلي روان فيتور أوليفيرا (26).

وتمكن فريق مجد من إحياء آماله بالبقاء بعد فوزه على مضيفه الفجيرة بهدفين نظيفين سجلهما علي عيد اليحيائي، والصربي أندريا رادوفانوفيك (64)، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وحقق الحمرية فوزاً ثميناً على الإمارات (الصقور) بثلاثية نظيفة سجلها الكونغولي براني كابالا في الدقيقة الأولى، والبرازيلي ديوغو دا سيلفا (64)، والبرازيلي ريجيس توساني (82)، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي رصيد «الصقور» عند 39 نقطة في المركز السابع.

وفاز دبا الحصن على الذيد 3-1، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الذيد عند 49 نقطة في المركز السادس. وسجل أهداف دبا الحصن، الكاميروني بير كوندي في الدقيقة (57)، وراشد محمد (64)، والجزائري عكاشة حمزاوي (90+3)، فيما سجل هدف الذيد البرازيلي بيدرو سانتوس (84).

وفاز مصفوت على العربي 2-1، حيث سجل للفائز، السنغالي جان بول (90+2)، والبرازيلي لوان أوليفيرا (90+10)، بينما سجل للعربي، الكولومبي خوان دييغو (56)، ليرفع مصفوت رصيده إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد العربي عند 50 نقطة.

وحقق العروبة فوزاً ثميناً على غلف يونايتد بهدف نظيف سجله محمد الحمادي (72)، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي غلف يونايتد عند 25 نقطة في المركز العاشر.