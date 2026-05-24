30 لاعباً في تشكيلة السعودية المبدئية لكأس العالم

​اختار مدرب المنتخب السعودي، ‌اليوناني جورجيوس دونيس، أمس، تشكيلة تضم 30 لاعباً للدخول في المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في ⁠أميركا الشمالية.

وستدخل التشكيلة في معسكر بالولايات المتحدة، يتضمن خوض ثلاث مباريات، الأولى ضد الإكوادور يوم 30 ‌مايو في نيوجيرسي، قبل مواجهة بورتوريكو في الخامس من يونيو ثم السنغال بعدها بأربعة أيام في ‌ولاية تكساس.

وتستهل السعودية، التي ‌ستشارك في كأس ‌العالم للمرة السابعة، مشوارها في المجموعة الثامنة بمواجهة ​أوروغواي، قبل ‌أن تواجه إسبانيا ​والرأس الأخضر.

وضمت ⁠تشكيلة السعودية، كلاً من محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية، عبد⁠الإله ⁠العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، سعود عبد⁠الحميد، محمد أبوالشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب ‌الجوير، علاء آل حجي، خالد الغنام، أيمن يحيى، ​سلطان مندش، صالح أبوالشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.