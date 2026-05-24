97 طالبة يشاركن في البطولة المدرسية الأولى للتجديف بالشارقة

نظّمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، البطولة المدرسية الأولى للتجديف، ضمن مبادرة «المدارس التخصصية»، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، واستضافة مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، بمشاركة 97 طالبة من 10 مدارس في الإمارة، توزعن على ثلاث فئات عمرية: 12–13، 14–15، و16–17 سنة.

وتهدف البطولة إلى تعزيز حضور الرياضة في البيئة المدرسية، وتوسيع قاعدة الممارسات الرياضية بين الطالبات، عبر توفير منافسات منظمة تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية المهارات البدنية منذ المراحل المبكرة، ضمن جهود دمج الرياضة في العملية التعليمية.

وأسفرت النتائج عن فوز وديمة محمد من مدرسة النوف بالمركز الأول في فئة 12–13 سنة، فيما توجت فاطمة سعيد من مجمع زايد التعليمي – السيوح بالمركز الأول في فئة 14–15 سنة، وحققت لين عماد من المدرسة الإماراتية الأميركية المركز الأول في فئة 16–17 سنة.

من جانبها أكدت نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حنان المحمود، أن البطولات المدرسية تمثل محطة مهمة لترسيخ الرياضة في البيئة التعليمية، مشيدة بروح التنافس والحماس بين المشاركات.