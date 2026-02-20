حقق الفوز الأول منذ 2020.. الجزيرة ينهي سيطرة الوحدة على «ديربي أبوظبي»

أنهى الجزيرة هيمنة جاره الوحدة على «ديربي أبوظبي»، بعدما حقق فوزاً مثيراً بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويمثل هذا الانتصار أول فوز لـ«فخر أبوظبي» في الديربي منذ ديسمبر 2020، واضعًا حدًا لسلسلة تفوق وحداوي امتدت لست سنوات، لم يخسر خلالها الوحدة في آخر 10 مواجهات أمام الجزيرة في الدوري (7 انتصارات و3 تعادلات)، كما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في آخر خمس مباريات على أرضه، قبل أن يكسر الجزيرة هذه العقدة اليوم.

وتقدم الجزيرة أولًا عبر خليفة الحمادي في الدقيقة 58، قبل أن يعيد أصحاب الأرض المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 80 عن طريق عمر خريبين، غير أن «فخر أبوظبي» حسم المواجهة سريعًا، إذ لم ينتظر سوى دقيقتين ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 82 بواسطة فينيسيوس ميلو.

وبهذا الانتصار، رفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة، متقدمًا إلى المركز الرابع مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 30 نقطة في المركز الثالث، ليفتح الديربي فصلًا جديدًا في سباق المراكز المتقدمة.