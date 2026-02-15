قرعة متوازنة لكبار النجمات في «تنس دبي»

أسفرت قرعة النسخة الـ26 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للاعبات المحترفات عن مسار متوازن لكبار النجمات المشاركات، في البطولة التي تنطلق اليوم، بمشاركة 16 لاعبة من بين أفضل 20 في التصنيف العالمي، وبجوائز مالية تبلغ 4.08 ملايين دولار، ضمن فئة 1000 نقطة.

ووضعت القرعة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة والثالثة عالمياً، على رأس المجموعة الأولى، فيما جاءت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثانية في البطولة والرابعة عالمياً، على رأس المجموعة الثانية.

وأفرزت القرعة احتمالات بمواجهات نارية في الدور ربع النهائي، إذ قد تصطدم ريباكينا بحاملة لقب «تنس دبي» لعامي 2017 و2018، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة في نسخة 2026 والتاسعة عالمياً.

كما قد تشهد المجموعة الأولى مواجهة مرتقبة بين الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة السادسة في البطولة، والثامنة عالمياً، والأميركية كوكو غوف، المصنفة الثالثة في البطولة والرابعة عالمياً.

وفي المجموعة الثانية، قد تواجه أنيسيموفا في ربع النهائي حاملة لقب النسخة الماضية الروسية ميرا أندريفا، المصنفة السابعة عالمياً، فيما يُتوقع أيضاً لقاء قوي بين الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة في البطولة والسادسة عالمياً، والروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة العاشرة عالمياً والثامنة في البطولة.

حضر مراسم القرعة كل من المدير العام لسوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة راميش سيدامبي، ونائب المدير العام مدير بطولات «سوق دبي الحرة» صلاح تهلك، إلى جانب ممثلين عن رابطة اللاعبات المحترفات وعدد من النجمات المشاركات.

مدير بطولات «تنس دبي» يطالب بشطب نقاط من سابالينكا وشفيونتيك

طالب مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، صلاح تهلك، رابطة اللاعبات المحترفات، بفرض عقوبات أكثر تشدداً، واللجوء إلى خصم مباشر على النقاط التصنيفية لكل من المصنفتين الأولى والثانية عالمياً، البيلاروسية أرينا سابلينكا، والبولندية إيغا شفيونتيك، بعد قرارهما الانسحاب من بطولة دبي، قبل ساعات من قرعة النسخة الـ26، التي جرت أمس.

وقال تهلك في تصريحات صحافية، إن: «انسحاب سابالينكا، وشفيونتيك، شكل مفاجأة للجنة المنظمة»، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تستدعي إعادة النظر في طبيعة العقوبات المفروضة، والتحول إلى عقوبات أكثر تشدداً، تصل إلى خصم نقاط تصنيفية للاعبة، بدلاً من الأسلوب المتبع حالياً بالاكتفاء بفرض غرامات مالية.

وأوضح: «تعذرت سابالينكا بالإصابة وعدم جهوزيتها البدنية، فيما ذهبت شفيونتيك إلى جدول مشاركاتها في موسم 2026، وأعتقد أن كلا العذرين غير مقنع».

وأضاف: «اللجوء إلى خصم النقاط التصنيفية، سيكون أكثر فاعلية وتأثيراً، خصوصاً أن خصم النقاط يمكن أن يطال تأثيره تغييراً على الترتيب العالمي للاعبات المحترفات، وسيكون أثره الأكبر على اللاعبات المصنفات ضمن قائمة المراكز الـ10 الأوائل، اللواتي عادةً ما يحصلن على امتيازات، من حيث جدول المباريات في البطولات التي يشاركن فيها خاصةً في أدواره الأولى».

وأضاف: «مثل هذا الإجراء من شأنه تعزيز الانضباط والحفاظ على استقرار البطولات وجدول المنافسات، وضمان العدالة التنظيمية والرياضية»، مشدداً على أن الهدف ليس معاقبة اللاعبات بقدر ما هو حماية قيمة البطولات، وحقوق الجماهير والرعاة والمنظمين.

واختتم: «سأحمل هذا المقترح معي في مايو المقبل لطرحه جدياً في اجتماع رابطة اللاعبات المحترفات على هامش دورة روما».