وفاة أسامة الشعفار رئيس اتحاد الإمارات السابق للدراجات

تُوفِّي أسامة أحمد الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات والرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، إثر تعرّضه لحادث خارج الدولة.

وتولى الشعفار رئاسة اتحاد الإمارات للدراجات لمدة ثماني سنوات، شهدت خلالها اللعبة تطوراً كبيراً على مستوى النتائج والاستضافة وتنمية المواهب، قبل أن يواصل مسيرته القارية رئيساً للاتحاد الآسيوي للدراجات، ويصبح أحد أبرز الوجوه القيادية المؤثرة في رياضة الدراجات على المستويين الإقليمي والدولي.