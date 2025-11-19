من دبي إلى العالم.. محطات في مسيرة أحمد أسامة الشعفار

عُرف عن أحمد أسامة الشعفار حبه للرياضة وكان الإبداع أحد أبرز سماته الشخصية، حيث جمع بين الشغف بالرياضة وروح الابتكار، ليصنع مسيرة امتدت لأكثر من خمسة عقود كرّس خلالها جهوده لتطوير قطاعات رياضية محلية ودولية، تجسيداً لنهج إماراتي يقوم على الريادة والتحديث المستمر.

وُلد الشعفار بدبي في 25 ديسمبر 1974، وبدأ رحلته في العمل الرياضي عبر سلسلة من المناصب المؤثرة؛ فشغل منصب نائب رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام بين 2005 و2008، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد من 2008 إلى 2012. كما قاد اتحاد الإمارات للدراجات، وشغل عضوية مجلس دبي الرياضي واللجنة الأولمبية الإماراتية، ليترك بصمة واضحة في إدارة وتطوير الرياضة الوطنية.

وعلى الصعيد الدولي، حقق الشعفار حضوراً بارزاً بتوليه رئاسة الاتحاد الدولي للدراجات منذ عام 2017، إلى جانب رئاسته لـ الاتحاد الدولي لكمال الأجسام والاتحاد الآسيوي لكمال الأجسام خلال الأعوام من 2007 إلى 2011، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة "المجلس الأولمبي الآسيوي".

وخلال مسيرته الحافلة، حصد الشعفار عدداً من الجوائز والتكريمات؛ أبرزها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018، وجائزة الإنجاز الرياضي لسبعة أعوام متتالية بين 2006 و2012، إضافة إلى الوسام الذهبي عام 2009 من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

لم تقتصر مسيرته على الرياضة فحسب، إذ كان أيضاً عضواً في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي منذ 11 نوفمبر 2019، كما نال دكتوراه فخرية عام 2017 من كلية العلوم الرياضية في جمهورية أوزبكستان.

وبرحيل أحمد أسامة الشعفار، اليوم الأربعاء، إثر تعرّضه لحادث خارج الدولة، تُطوى سيرة أحد أبرز الوجوه الرياضية الإماراتية الذين تركوا أثراً عميقاً في مختلف المجالات التي عملوا فيها.