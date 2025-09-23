مباريات اليـوم
الدوري الإسباني
بلباو - جيرونا 21:00
إسبانيول - فالنسيا 21:00
ليفانتي - ريال مدريد 23:30
إشبيلية - فياريال 23:30
الدوري المصري
الحدود - الأهلي 18:00
الزمالك - الجونة 21:00
الجيش - المقاولون 21:00
كأس إيطاليا
أودينيزي - باليرمو 20:30
ميلان - ليتشي 23:00
كأس الرابطة الإنجليزية
لينكولن - تشيلسي 22:45
وولفرهامبتون - إيفرتون 22:45
ليفربول - ساوثهامبتون 23:00
كأس السعودية
الوحدة - الاتحاد 22:30
جدة - النصر 22:30
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news