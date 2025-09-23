مباريات اليـوم

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

الدوري الإسباني

بلباو - جيرونا 21:00

إسبانيول - فالنسيا 21:00

ليفانتي - ريال مدريد 23:30

إشبيلية - فياريال 23:30

الدوري المصري

الحدود - الأهلي 18:00

الزمالك - الجونة 21:00

الجيش - المقاولون 21:00

كأس إيطاليا

أودينيزي - باليرمو 20:30

ميلان - ليتشي 23:00

كأس الرابطة الإنجليزية

لينكولن - تشيلسي 22:45

وولفرهامبتون - إيفرتون 22:45

ليفربول - ساوثهامبتون 23:00

كأس السعودية

الوحدة - الاتحاد 22:30

جدة - النصر 22:30

