الشارقة يتعاقد مع الأرجنتيني بوبليتي لموسم واحد

أعلن نادي الشارقة لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط الوسط الارجنتيني جيرنيمو بوبليتي بعقد لموسم واحد، ويعد بوبليتي الصفقة الرابعة للشارقة هذا الموسم بعدما كان قد تعاقد أخيرا مع كل من لاعبه السابق البرازيلي إيغور كورنادو والألبانيين راي مانج وفيتا فيتاي لدعم صفوفه في الموسم الجديد 2025-2026

وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر منصة" إكس": "تانغو في قلب خط الوسط.. نرحب بانضمام الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لصفوف الملك بعقد يمتد لمدة موسم، في صفقة تعزز جودة خط الوسط بخبرة مميزة في دورينا".

ويمثل التعاقد مع بوبليتي (32 عاماً) إضافة كبيرة للشارقة نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها خصوصا أن الفريق في حاجة للاعب مثله، ليشكل ثنائيا مميزا مع كورنادو إلى جانب بقية عناصر الفريق.