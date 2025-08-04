ليفربول يطلق قميصه الجديد في دبي من برج خليفة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تقديم قميصه الجديد مع شركة أديداس لأول مرة منذ 13 عاماً، لموسم 2025/2026، بطريقة استثنائية في دبي من حفل مبهر يكشف عن هذه الشراكة عبر برج خليفة.

ولقد كانت أديداس شريكاً لنادي ليفربول خلال بعض المراحل الأسطورية من عام 1985 ولغاية 1996، ومرة أخرى من عام 2006 لغاية 2012، تعود من جديد لتقدم للاعبين والمشجعين تقنيات رياضية متطورة وألبسة الشوارع ابتداءً من هذا الموسم.

وتم إطلاق قميص نادي ليفربول الأساسي الجديد، حيث يُمثل روح النادي في أنقى أشكاله مع لون أحمر داكن مستوحى من الفراولة ليشكل أساس القميص مع خطوط أديداس الثلاثة باللون الأبيض على طول الأكمام.

يزين شعار (طائر الليفر" الكلاسيكي الصدر، بينما تُضفي الياقة الدائرية بقصة بسيطة مظهراً رياضياً وعصرياً إلى التصميم مع تضليع مفصل على الأطراف ليصبح المظهر الرياضي لإرث نادي ليفربول مثالياً.

وفي خطوة جريئة احتفالاً بعودة أديداس الأسطورية إلى نادي ليفربول، تألق أعلى برج في العالم، برج خليفة، باللون الأحمر عندما عرضت أديداس القمصان الأساسية والاحتياطية لنادي ليفربول على واجهة البرج. حيث قدّم هذا العرض، كرمز للطموح والإرث، مشهداً مرئياً خلّاباً مع تألق برج خليفة في قلب دبي بألوان نادي ليفربول احتفالاً بهذا الفصل الجديد بين النادي وأديداس.