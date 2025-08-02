المنتخب الأولمبي يفوز على مورسيا الإسباني وديا تحضيرا لتصفيات آسيا

فاز المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة على فريق ريال مورسيا الإسباني بخمسة أهداف دون مقابل في التجربة الودية التي جرت أمس في مدينة سان بيدرو ، وذلك خلال المعسكر الخارجي للمنتخب استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في سبتمبر المقبل.

سجل أهداف المنتخب، علي المعمري (هدفين) وهدف لكل من مايد الكاس، محمد خليل ومنصور المنهالي.

وحرص مدرب المنتخب مارسيلو برولي على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال شوطي المباراة بهدف الوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى استيعابهم لطريقة وأسلوب اللعب التي تم التدرب عليها خلال الأيام الماضية.