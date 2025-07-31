الشامسي: الحمرية أعدّ خطة طموحة للمنافسة على الصعود إلى «المحترفين»

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، حميد حسن الشامسي، أن النادي وضع خطة طموحة تهدف إلى المنافسة على إحدى بطاقتَي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، من خلال بناء فريق قوي يدمج بين عنصري الخبرة والشباب، لتحقيق نتائج إيجابية على مدار الموسم.

وأشار الشامسي في حديثه لـ«الإمارات اليوم» إلى أن إدارة النادي تعاقدت مع المدرب الصربي، زوران بوبوفيتش، صاحب الخبرة الكبيرة في قيادة الفرق نحو الصعود، حيث سبق له تحقيق ذلك مع فريق دبا الفجيرة، كما عمل في الدوري السعودي، ويملك معرفة جيدة بالدوري الإماراتي، كما تم التعاقد مع حارس المرمى ماجد ناصر، وتجديد عقد إسماعيل الحمادي، ضمن مجموعة من الصفقات النوعية التي تشمل كذلك الهداف البرازيلي ديوغو دا سيلفا، إلى جانب استمرار أكثر من 10 لاعبين من الفريق في الموسم الماضي، أبرزهم وليد اليماحي.

وأوضح الشامسي أن الفريق سيبدأ معسكراً خارجياً في مصر، اعتباراً من الثامن من أغسطس المقبل، ضمن التحضيرات المكثفة لانطلاقة الموسم، مؤكداً أن كل التعاقدات تمت بتنسيق مباشر مع الجهاز الفني، ووفقاً لرؤية المدرب زوران الفنية.

وأضاف: «خطة المنافسة على الصعود تحظى بدعم مجلس الشارقة الرياضي، ما يعزز من الروح المعنوية داخل النادي، ويمنحنا دفعة قوية نحو تحقيق الطموحات، وقد قمنا بمراجعة شاملة لتجارب المواسم السابقة، لتفادي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات بما يخدم مسيرة الفريق».

وأكد الشامسي أن الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى سيكون من أصعب المواسم، نظراً لمشاركة عدد من الفرق القوية التي دعمت صفوفها بلاعبين مميزين ومدربين معروفين، وقال: «ندرك أن هناك تحديات قوية في الطريق، لكننا نعمل على تذليلها مبكراً، وسنخوض المنافسة بثقة لتحقيق هدف الصعود».

وعن تعاقد النادي مع المدرب زوران، قال: «المدرب زوران يملك خبرة كبيرة في المنطقة، ونجح سابقاً في قيادة فرق إلى الصعود، ويعرف جيداً خصوصية دوري الدرجة الأولى، ونحن على ثقة برؤيته الفنية وقدرته على بناء فريق منسجم وطموح»، وختم الشامسي حديثه مشيداً بجمهور النادي، قائلاً: «جمهور الحمرية جمهور وفيّ ومميز، لطالما وقف إلى جانب الفريق في مختلف الظروف، ونعتبره أحد الرهانات الأساسية في الموسم المقبل، ونأمل أن نسعده ونحقق تطلعاته».