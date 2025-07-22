10 قضاة ملاعب يشاركون في دورة «نخبة آسيا» بالدوحة

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة عدد من قضاة الملاعب في دورة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحكام كرة القدم النخبة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 21 حتى 25 الجاري.

والحكام المشاركون هم: عادل النقبي وعمر آل علي وأحمد عيسى درويش، وسلطان محمد صالح ويحيى الملا وأحمد النقبي، وسلطان عبدالرزاق وصقر الزعابي ومحمد عبيد خادم وعيسى خليفة، بجانب مدرب اللياقة البدنية زايد داود.

يذكر أن اتحاد الكرة أجرى، أخيراً، الفحوص الطبية لجميع حكام كرة القدم، وذلك وفقاً لأعلى المعايير الطبية المعتمدة من الاتحادين الدولي والآسيوي، إذ أجريت هذه الفحوص تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وتهدف إلى التأكد من الحالة الصحية لقضاة الملاعب، الذين يستعدون لمعسكر الإعداد الخارجي المقررة إقامته في تركيا خلال الشهر الجاري، استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

• الحكام أجروا فحوصاً طبية وفقاً لمعايير الاتحادين الدولي والآسيوي.