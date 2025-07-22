البدواوي: حتا يستهدف لقب دوري «الأولى».. والعودة إلى المحترفين

دشّن الفريق الأول لنادي حتا استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى، الذي تنطلق منافساته في 19 سبتمبر المقبل، تحت إشراف المدرب المواطن، وليد عبيد، وجهازه الفني.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، أن المعسكر التدريبي الخارجي للفريق الأول سيُقام في صربيا، استعداداً للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 31 أغسطس المقبل، بقيادة المدرب وليد عبيد وجهازه الفني، مبيناً أن هدف حتا هو نيل البطاقة الأولى والفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وقال البدواوي لـ«الإمارات اليوم»: «سيخوض الفريق ثلاث مباريات ودية مع عدد من الفرق المحلية، إضافة إلى فرق عربية تُقيم معسكراتها في صربيا أيضاً، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى».

وتابع: «يواصل مجلس إدارة النادي توفير جميع العوامل التي تمهد لتحقيق الطموح، ومنها توفير بيئة رياضية مثالية للاستعداد للموسم المقبل، ويُعد معسكر صربيا الخارجي إحدى تلك المحطات. كما تعاقد النادي مع عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب المعروفين بإمكاناتهم الفنية، ومنهم أصحاب التجارب الناجحة الذين سبق لهم اللعب مع أندية إماراتية أخرى، ويحرص مجلس الإدارة على توفير جميع عناصر الدعم التي تساعد الجهاز الفني في تطبيق رؤيته لبناء فريق قوي قادر على المنافسة والصعود كبطل للدوري، وهو الهدف الأساسي للفريق».

وختم البدواوي بالإشارة إلى أن التعاقدات التي أُبرمت تمت بالتفاهم بين اللجنة الفنية للنادي والمدرب وليد عبيد، متمنياً أن يُقدّم «الإعصار الحتاوي» موسماً كروياً مميزاً يُسعد جمهوره.