5 وجوه جديدة في قائمة المنتخب استعداداً لـ «ملحق المونديال»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة المدرب الروماني كوزمين، قائمة المنتخب للمعسكر الخارجي في النمسا، خلال الفترة من 25 الجاري حتى السادس من أغسطس المقبل، استعداداً لمباراتيه أمام كل من عمان وقطر، يومَي 11 و14 أكتوبر المقبل، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وضمت القائمة 29 لاعباً، هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وعدلي محمد، وإريك دي مينيزيس، وريتشارد أوكونور، وساشا إيوكوفيتش، وكوامي كوايدو، ولوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، وماركوس مليوني، وخليفة الحمادي، وروبن فيليب، وعلي صالح، ولوان بيريرا، وحارب عبدالله، وماكنزي هانت، ونيكولاس خيمينيز، وغاستون سواريز، وماجد حسن، ويحيى نادر، ويحيى الغساني، وفابيو دي ليما، وليثيري سيلفا، كايو لوكاس، وبرونو أوليفيرا، وألفارو أوليفيرا، وكايو كانيدو.

وضمت القائمة خمسة وجوه جديدة لأول مرة، هم: روبن فيليب (نادي الوحدة)، ونيكولاس خيمينيز (الوصل)، غواستون سواريز (شباب الأهلي)، وريتشارد أوكونور (الجزيرة)، وإريك دي مينيزيس (العين)، إذ يُمثل هذا الخماسي إضافة كبيرة للمنتخب في المرحلة الجديدة، بعدما برزوا بشكل جيد مع فرقهم في الفترة الماضية.

وشهدت القائمة الجديدة أيضاً عودة الحارس محمد عدلي وماكنزي هانت، من جديد، بعدما غابا في الفترة الماضية.

ويلاحظ أن كوزمين أبقى على أغلب الوجوه السابقة في القائمة الأخيرة، باستثناء بعض التغييرات، فقد شهدت القائمة استبعاد كل من محمد عبدالباسط، وعبدالرحمن صالح، وعبدالله حمد، وبدر ناصر، وزايد عبدالله، وجونيور نيبوي، إلى جانب خالد الظنحاني وسلطان عادل، بسبب تعرضهما لعقوبة انضباطية، إثر خروجهما من دون إذن مسبق من معسكر المنتخب الأخير في أبوظبي.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين، إلى الاستفادة القصوى من فترة المعسكر الخارجي في النمسا، والعمل على تجهيز المنتخب بشكل جيد للاستحقاق المرتقب في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

من جهته، قال المحلل الفني خالد عبيد، إن مدرب المنتخب كوزمين حرص في القائمة الجديدة على اختيار أفضل العناصر، خصوصاً على صعيد اللاعبين الذي برزوا بشكل مميز مع أنديتهم في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن القائمة شهدت إضافة خمسة لاعبين جدد، ما يعطي المدرب خيارات كثيرة في التشكيل.

وأضاف عبيد لـ«الإمارات اليوم» أن العناصر التي تم ضمها إلى القائمة حديثاً تعد هي الأفضل، سواء من ناحية الأداء والمستوى الفني، خصوصاً اللاعب نيكولاس خيمينيز الذي يشكل وجوده إضافة كبيرة، ويعزز من خط الوسط إلى جانب عبدالله رمضان وبقية العناصر.