الوصل يستعيد الصخرة البرازيلية أدريلسون

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن سابعة الصفقات التي أبرمتها في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بتعاقدها مع اللاعب البرازيلي، أدريلسون سيلفا، ليعزز خط دفاع الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الشركة، على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها أكملت إجراءات التعاقد مع أدريلسون، وقالت: «عودة الصخرة.. أدريلسون سيلفا يعود إلى القلعة الصفراء، قادماً من ليون الفرنسي».

من جهته، أعلن نادي ليون، سادس الدوري الفرنسي، انتقال مدافعه البرازيلي أدريلسون البالغ 27 عاماً إلى الوصل مقابل 2.2 مليون يورو شاملة المكافآت، وفقاً لما ذكره النادي، في بيان على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، لافتاً إلى أنه يحتفظ بنسبة 50% من أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.

وانتقل أدريلسون الذي سبق له اللعب مع الوصل في موسم 2021-2022 إلى ليون في يناير 2024، مقابل 3.58 ملايين يورو قادماً من بوتافوغو البرازيلي.

وتعاقد الوصل حتى الآن مع سبعة لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، أربعة لاعبين مقيمين هم البرازيلي هوغو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو والكولومبي برايان بالاسيوس، قبل أن يعلن ضم البرازيلي ريناتو جونيور.

وفي المقابل، تعاقد الوصل مع ثلاثة لاعبين أجانب هم البيروفي ريناتو تابيا، والبرازيلي ماتيوس سالدانيا، وأخيراً البرازيلي أدريلسون سيلفا، لتضم قائمة الفريق أربعة لاعبين أجانب، بعدما كانت شركة الكرة قد أعلنت تجديد عقد المدافع المغربي، سفيان بوفتيني، لموسم إضافي، وكانت الشركة قد حسمت مصير المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بتعاقدها مع البرتغالي لويس كاسترو.

وخاض أدريلسون أربع مباريات فقط مع ليون، حيث فشل في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية، فأعاره إلى بوتافوغو (11 مباراة، وهدف واحد)، ثم إلى أندرلخت البلجيكي من يناير إلى يونيو (14 مباراة، وهدف واحد).