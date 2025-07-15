ماكلروي يعزز صدارته في «السباق إلى دبي»

عزّز الإيرلندي روري ماكلروي صدارته للتصنيف العام في «السباق إلى دبي»، بعدما أضاف إلى رصيده 694.5 نقطة، بحلوله وصيفاً في بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة، ليصل إجمالي رصيده إلى 2899.5 نقطة، مواصلاً تربعه على القمة، ومؤكداً سعيه للحفاظ على اللقب للموسم الرابع توالياً، والسادس في مسيرته الاحترافية.

ورغم عدم تتويجه باللقب، قدّم ماكلروي أداءً لافتاً في ثانية فعاليات سلسلة رولكس لبطولات النخبة هذا الموسم، التي تُعد من أبرز محطات جولة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» للغولف، وتستضيف دولة الإمارات ثلاثاً من بطولاتها الكبرى.

وتألق الأميركي كريس جوتروب، وحقق أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، بعد أن حسم بطولة جينيسيس أسكتلندا المفتوحة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضربتين على ماكلروي، والإنجليزي ماركو بينج، اللذين تقاسما المركز الثاني.

ونال جوتروب جائزة تزيد قيمتها على مليون ونصف المليون دولار، ليصبح سادس لاعب أميركي يتوّج بلقب هذه البطولة.

وفي بطولة أخرى، ضمن الجولة، توّج الأميركي ويليام مو بلقب بطولة إيسكو الأميركية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 10 ضربات تحت المعدل، في تأكيد لحضور قوي للاعبين الأميركيين في الجولة العالمية.

يُذكر أن الموسم الحالي من جولة دي بي ورلد يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويتضمن أكثر من 42 بطولة تُقام في 26 دولة، ويتنافس اللاعبون على دخول قائمة أفضل 70 لاعباً في التصنيف العام، لضمان التأهل إلى التصفيات الختامية.

وتنطلق التصفيات ببطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً بعدها إلى بطولة «جولة دي بي ورلد» الختامية، التي يستضيفها نادي عقارات جميرا للغولف في دبي من 13 إلى 16 نوفمبر.