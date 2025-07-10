الانتقالات الصيفية تنطلق اليوم.. و«الساحر» و«شقيق رحيمي» أبرز الصفقات

تنطلق، اليوم، فترة الانتقالات الأولى للاعبين المحليين والأجانب «الصيفية»، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، وسط سباق محموم بين الأندية لتعزيز صفوفها قبل انطلاقة الموسم الكروي 2025-2026، في حين تبدأ فترة الانتقالات الثانية «الشتوية» من 13 يناير المقبل وتستمر حتى التاسع من فبراير 2026.

وجاء أبرز صفقات الشارقة بالتعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي إيغور كورنادو (الساحر)، حتى 2027، والكرواتي فيتا فيتاي لموسم واحد.

أما العين فكان الأكثر نشاطاً بضم المغربي حسين رحيمي، شقيق نجم الفريق سفيان رحيمي، ومواطنه يحيى بن خالق، حتى 2029، إلى جانب البرتغالي روي باتريسيو، والسلوفيني مارسيل راتنيك، والبوسني أديس ياسيتش، والمصري رامي ربيعة، والباراغوياني فاكوندو زبالا، والمغربي نسيم الشاذلي.

وضم الوصل كلاً من البيروفي ريناتو تابيا، والبرازيلي هوجو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو، والكولومبي برايان بالاسيوس، فيما تعاقد شباب الأهلي مع الأرجنتيني إليان إيرالا، بينما ضم الوحدة الإسباني أرناو باراداس، والأرجنتيني لوكاس فيرا، والإيراني مُبين دهقان.

وأبرم اتحاد كلباء صفقات مع العاجي سيكو بابا، والسنغالي سيكو ليجا، وعلي سالمين، فيما تعاقد خورفكان مع يوسف العامري، وأحمد برمان، وراشد علي، وأحمد جشك.

وضم النصر عبدالله إدريس، وزايد الزعابي، ومحمد عبدالباسط، والحارس عدلي محمد، والصربي ماتيو كارامتيك، والبرازيلي جوناتس سانتوس.

أما عجمان فتعاقد مع المقدوني جوكو زايكوف، والبوسني دينو هوتيتش، والإماراتي عبدالله عباس، والبرازيلي يوري ماتيس، وضم الظفرة البرازيلي جوبسون سوزا، والإماراتي عبدالله الكربي، وزايد العامري.

أما دبا فضم الغيني ميدانا بيجنا سواريس، ومايد الطنيجي، عبدالله سالم مقدمي، ووليد حسين، وخالد البلوشي، والأردني محمود المرضي، وفهد بدر باروت، والحارس عيسى الهوتي، والبرازيلي إياجو سانتوس، وتعاقد البطائح مع الحارسين عبدالرحمن العامري وحمود حويج.

وأبرم بني ياس صفقات مع المالي محمدو كامارا، والإيفواري إسماعيل توريه، والأوزبكي أكمل موزجوفوي، والحارس عادل فدعق، وأحمد فوزي، والنيجيري سافيور غودوين، والكونغولي ليونيل وامبا.

• فترة الانتقالات الصيفية تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل.