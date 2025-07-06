علي دياب مديراً للنشاط الرياضي في أكاديمية عجمان

قدّمت أكاديمية عجمان الرياضية رسميًا مدرب منتخب الإمارات الوطني للسباحة سابقاً الدكتور علي أحمد دياب، مديرا للنشاط الرياضي في الأكاديمية، وذلك خلال حفل خاص أُقيم في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان، وسط حضور نخبة من الشخصيات الرياضية.

حضر المؤتمر كل من مدرب منتخب الإمارات الوطني للسباحة مروان الحتاوي، وعدد من نجوم الرياضة السابقين في عجمان من بينهم حمد الدسري، محمد زهران، مبارك سالم.

ويُعد الدكتور علي دياب من الكفاءات البارزة في مجال الإدارة والتدريب الرياضي على مستوى المنطقة، حيث شغل سابقًا منصب المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني للسباحة من 2019 إلى 2021، كما قاد المنتخب المصري للخماسي الحديث في السباحة بين عامي 2016 و2019، وكان أبرز إنجازاته تحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين عام 2018 عبر البطلة المصرية سلمى أيمن.

ويمتلك دياب خبرة طويلة تمتد لأكثر من 25 عامًا في العمل الرياضي، تدرّج خلالها في مناصب فنية وإدارية متنوعة في مصر والإمارات، من بينها مدرب فريق السباحة العمومي بالنادي الأهلي المصري، حيث قاد الفريق لتحقيق أكثر من 55 بطولة محلية، إضافة إلى 18 لقبًا عربيًا ودوليًا مع المنتخبات.

كما يتمتع الدكتور علي دياب بخبرة واسعة في مجال أصحاب الهمم، حيث شغل منصب المدرب العام لفريق ذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي الأهلي لمدة 10 سنوات، ويُعد من القلائل الحاصلين على شهادات دولية متقدمة في تدريب هذه الفئة، وهو أيضًا استشاري برامج التأهيل والعلاج بالخيل لذوي الهمم بنادي الجيش المصري.

وأكدت إدارة الأكاديمية أن التعاقد مع الدكتور علي دياب يأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النشاط الرياضي في الأكاديمية، والاستفادة من الكفاءات المتميزة القادرة على صقل المواهب الوطنية، ودعم الجهود الهادفة إلى إعداد أبطال رياضيين على أعلى المستويات.