ليفركوزن يضم كوانساه من ليفربول

أكمل فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم تعاقده مع جاريل كوانساه، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني (47.9 مليون دولار).

وسيدفع الفريق الألماني 30 مليون جنيه إسترليني كمقدم لضم كوانساه (22 عاماً)، الذي بدأ الموسم الماضي إلى جانب فيرجيل فان دايك أمام إيبسويتش، لكنه استبدل بين الشوطين ولم يستعد مكانه الأساسي مرة أخرى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليفربول أدرج بند خيار إعادة الشراء في الصفقة الخاصة بانتقال كوانساه، الذي انضم إلى النادي عندما كان في الخامسة من عمره.