محمد النني يتدرب في أرسنال استعداداً للموسم الجديد مع الجزيرة

أعلن اللاعب المصري محمد النني بدء استعداداته للموسم الجديد مبكراً، قبل أن يتجمع نادي الجزيرة الأسبوع المقبل، لخوض المرحلة الأولى من فترة الإعداد للموسم المقبل، إذ نشر لاعب الوسط الدولي مقطع فيديو يكشف خلاله عن خوضه تدريبات قوية، أثناء وجوده في العاصمة البريطانية لندن.

وخاض لاعب «فخر أبوظبي» تدريبات داخل مرافق ناديه السابق أرسنال الإنجليزي، وقال على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، إنه سعيد بالعودة إلى «المدفعجية»، ووجّه رسالة مؤثرة إلى جمهور النادي، موضحاً: «ممتن لنادي أرسنال على فتح أبوابه لي ومنحه جميع مرافق ملعب التدريب الذي يحمل ذكرياتي».

وأضاف: «لقد كنتُ جزءاً من العائلة، وسأبقى جزءاً منها دائماً، شكراً على ترحيبكم الحار».

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام كرواتية، أن نادي دينامو زغرب يرغب في ضم اللاعب الأرجنتيني، رامون ميريز، من نادي الجزيرة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «كرواتيا فوتي»، أن دينامو زغرب دخل في مفاوضات مع ميريز، لافتة إلى أن اللاعب الأرجنتيني يفكر في الموافقة على العرض.

وأضافت: «اللاعب الذي انضم إلى الجزيرة في بداية الموسم الماضي، قد يتجه إلى إنهاء عقده مع النادي للعودة إلى أوروبا والانضمام إلى دينامو زغرب».

وفي المقابل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الجزيرة للعودة إلى التدريبات الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يتجمع «فخر أبوظبي» الثلاثاء، تمهيداً لخضوع اللاعبين للفحوص الطبية، والقياسات البدنية للاعبين في الثاني من يوليو المقبل.

وسيخوض الجزيرة تدريبات يومية في أبوظبي حتى موعد المعسكر الخارجي، حيث اختارت شركة الكرة في النادي مدينة ماريبا في إسبانيا لتجهيز الفريق للموسم الجديد، إذ يبدأ المعسكر من 13 يوليو المقبل، ويتخلله عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى. وأعلن النادي عن مواجهة ناستيك الإسباني 24 يوليو، ومارسليا الفرنسي في 26 يوليو، بينما يختتم المعسكر بعودة الفريق إلى أبوظبي في الرابع من أغسطس المقبل، ويستمر في تدريباته بالعاصمة حتى موعد انطلاقة الموسم.

يذكر أن الجزيرة فاز في الموسم الماضي بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما أنهى دوري أدنوك للمحترفين في المركز السابع، ويتطلع إلى العودة بقوة إلى المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.