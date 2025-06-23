الوصل يقترب من ضمّ البرازيلي سالدانيا

أكدت وسائل إعلام مجرية أن نادي الوصل دخل في مفاوضات مع اللاعب، ماتيوس سالدانيا، لينضم إلى صفوف «الإمبراطور» بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «فوتبول ديفا» أن الوصل أبدى رغبته في ضم اللاعب البرازيلي من فيرينتشفاروشي المجري، مشيرة إلى أن عقده مع النادي يمتد حتى يونيو 2028.

وأشارت إلى أن الوصل سيتفاوض مع النادي المجري بشأن رسوم انتقال سالدانيا، الذي انضم إلى الفريق في سبتمبر 2024.

وتعمل شركة الوصل لكرة القدم على إبرام الصفقة الخامسة، بعدما تعاقدت مع أربعة لاعبين هم: البيروفي ريناتو تابيا، والبرازيلي هوغو نيتو، والبرتغالي بيدرو مالهيرو، والكولومبي برايان بالاسيوس، بينما كانت الشركة قد حسمت مصير المدرب الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، بتعاقدها مع البرتغالي لويس كاسترو.

ويبلغ ماتيوس سالدانيا من العمر 25 عاماً، حيث يلعب في خط الهجوم، في مراكز الجناح الأيمن والمهاجم، إذ بدأ مشواره في أكاديميات سانتوس وأوداكس، ثم انتقل إلى فريق الشباب في نادي باهيا البرازيلي في 2018.

وأسهم تألقه مع فريق الشباب في تصعيده إلى الفريق الأول مع باهيا، حيث خاض 29 مباراة في الدوري البرازيلي وأحرز ثلاثة أهداف، بينما أسهم في فوز الفريق بلقب كامبيوناتو بايانو 2020. وخاض ماتيوس سالدانيا تجارب عدة خارج الدوري البرازيلي، أبرزها جيف يونايتد تشيبا، وتشانغتشون ياتاي الصيني، وبارتيزان الصربي الذي يعد أبرز محطاته، بعدما أحرز مع الفريق 21 هدفاً في موسم 2023-2024، ليجذب أنظار فيرينتسفاروشي الذي تعاقد معه في الصيف الماضي مقابل ثلاثة ملايين يورو، إذ واصل تألقه وأحرز مع الفريق 14 هدفاً في الموسم الماضي.

• ماتيوس سالدانيا يبلغ من العمر 25 عاماً ويلعب في خط الهجوم.