«طيران الإمارات» تمدّد شراكتها مع رابطة محترفي التنس حتى 2030

أعلنت «طيران الإمارات» تمديد شراكتها العالمية مع جولة رابطة محترفي التنس، حيث ستواصل الناقلة دورها بصفتها الشريك الرئيس والناقل الرسمي للرابطة حتى عام 2030. ومنذ بدء التعاون بين الطرفين في عام 2013، نجحت «طيران الإمارات» ورابطة محترفي التنس في بناء واحدة من أطول وأبرز الشراكات في عالم التنس الاحترافي.

وبحسب بيان صحافي: «تواصل (طيران الإمارات) تقديم ضيافتها الراقية في نحو 60 بطولة لرابطة محترفي التنس التي تُقام سنوياً عبر القارات الست، كما سيبقى شعار الناقلة على شِبَاك الملاعب جزءاً مميزاً من تجربة المشاهدة لملايين المشجعين حول العالم، وستستمر (طيران الإمارات) في الاستفادة من حقوق تسويقية بارزة، وفرص واسعة لعرض علامتها التجارية، ما يعزز حضورها القوي في عالم التنس».

واعتباراً من عام 2026، ستعزز «طيران الإمارات» حضور علامتها التجارية بشكل أكبر، حيث ستصبح أول شريك رسمي لشارة الحكام في تاريخ رابطة محترفي التنس.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لالتزام «طيران الإمارات» بدعم التحكيم الرياضي في العديد من رعاياتها العالمية الكبرى، بما في ذلك الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، والمجلس الدولي للكريكيت، ومنظمة عالم الرجبي، والاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، وسباقات بطولة SailGP.

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في «طيران الإمارات»، بطرس بطرس: «يشكّل الانتشار العالمي المتنامي لجولات رابطة محترفي التنس منصة قوية لـ(طيران الإمارات) لتعزيز تواصلها مع جماهير التنس حول العالم، وترسيخ حضور علامتها التجارية بشكل أصيل ومستدام في هذه الرياضة، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق هذه الشراكة، بالتعاون الوثيق مع رابطة محترفي التنس، ضمن جهودنا لترسيخ حضور (طيران الإمارات) في عالم التنس».