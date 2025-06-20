النمر: المدرب المواطن قادر على مجاراة «الأجنبي»

علمت «الإمارات اليوم» أن المدرب عبدالمجيد النمر في طريقه للتفاوض مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعد انتهاء عقده مع فريق خورفكان بنهاية الموسم الماضي.

من جانبه، أكد النمر أن تجربته مع خورفكان كمدرب مواطن ستظل حاضرة في ذهنه، وسيستفيد منها في تجربته المقبلة التي لم يُفصح عنها «حفاظاً على الخصوصية».

وبشأن عدم تجديد عقده مع النادي، أكد لـ«الإمارات اليوم»: «أحترم وجهة نظر إدارة خورفكان، وهي حرة في اتخاذ قراراتها، وأتمنى للنادي استمرار النجاح الذي يُسعد جمهور (النسور)».

واعتبر النمر أن الموسم الماضي له مع «النسور» كان مميزاً في مسيرته التدريبية، ومثّل إضافة مهمة لسلسلة نجاحات سابقة حققها مع أندية الشارقة والبطائح وخورفكان، وأكد أن النجاح الذي تحقق يعكس قدرة المدرب المواطن على مجاراة المدرب الأجنبي، مشدداً على أن ذلك يُمثّل نقطة انطلاق لمردود تدريبي أفضل في المواسم المقبلة.

يُذكر أن عبدالمجيد النمر قاد خورفكان إلى تحقيق انتصارات مميزة، وقدّم الفريق تحت قيادته مستويات فنية عالية، مكّنته من احتلال المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، في أفضل موسم للفريق منذ صعوده إلى دوري المحترفين.

واعتبر النمر ما تحقق «رقماً قياسياً في تاريخ النادي»، ما يجعله من بين أفضل خمسة مدربين مواطنين نجحوا في دوري المحترفين، إلى جانب عبدالعزيز العنبري، ومهدي علي، والدكتور عبدالله مسفر، وعيد باروت، وقال: «لقد كان موسماً تدريبياً استثنائياً، حيث تسلمت الفريق وهو في أحد المراكز المتأخرة، وفي موقف فني صعب، خصوصاً مع شدة المنافسة لتأمين البقاء، ولكن بفضل جهود الإدارة، والجهاز الفني، والتزام اللاعبين بالتوجيهات الفنية، ودعم الجمهور، نجحنا في الخروج المبكر من الموقف الصعب، خصوصاً أن الفريق كان على بُعد خمس نقاط فقط من مركز الهبوط».

وأضاف: «هذه هي المرة الثانية التي أنجح فيها مع خورفكان بعد موسم 2022، عندما تمكنت من إبقاء الفريق في دوري المحترفين، بعد أن توليت المهمة خلفاً للمدرب الأرجنتيني كالديرون».

نجاحات سابقة

وقال النمر إن هناك نجاحات سابقة يعتز بها، منها قيادته فريق الشارقة للبقاء في دوري المحترفين موسم 2010، عندما تولى المهمة خلفاً للمدرب البرتغالي كاجودا، إلى جانب نجاحات أخرى في المسابقات المختلفة، مثل الفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى، والصعود إلى الدرجة الأولى «أ». وعبّـر عن سعادته بالنجاح الذي تحقق أخيراً مع نادي خورفكان على وجه الخصوص.

التعاقد مع تيسودالي

كما وصف النمر واحدة من أجمل اللحظات التي عاشها مع خورفكان، وهي دوره المؤثر في التعاقد مع المهاجم المغربي الأصل الهولندي الجنسية، طارق تيسودالي، وبيّن أن اللاعب كان خياره الأول منذ بداية الموسم، حين كان يشغل منصب المدير الرياضي للنادي، لكن الصفقة تعثرت بسبب تمسك ناديه، والمقابل المالي المرتفع، ومع حلول فترة الانتقالات الشتوية، أصبح التعاقد ممكناً من الناحية المادية، ونجحت إدارة النادي في ضمه بجهود مشتركة.

وأشار إلى أنه يمتلك خبرة جيدة في تقييم اللاعبين من حيث المردود الفني، ما ساعده كثيراً على استقطاب عناصر مميزة لأندية، مثل خورفكان والبطائح.

وتابع: «كل المباريات في دوري المحترفين مهمة، خصوصاً أمام الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة، لكن للفوز على الفرق الكبيرة طعم خاص، وأعتز بكثير من النتائج المميزة التي حققناها، ومنها أمام الوصل وأندية أخرى».

«الأبيض» و«الزعيم»

وفي ما يخص منتخب الإمارات، وصف النمر حظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026 عبر الملحق الآسيوي بـ«القوية»، وقال: «أنا متفائل بصعود منتخبنا، والمدرب كوزمين مدرب مميز، ولديه وقت جيد لإعداد الفريق للملحق»، كما أثنى على نادي العين، مشيراً إلى أنه «اعتاد الظهور المميز في المحافل الكبرى»، وأضاف: «العين تألق في البطولة الآسيوية وحققها مرتين، كما بلغ نهائي كأس العالم للأندية، وأتمنى له نتائج إيجابية في البطولة المقبلة».