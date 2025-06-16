وسائل إعلام عالمية: العين الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات بكأس العالم للأندية

شهدت تدريبات نادي العين في واشنطن تغطية إعلامية لافتة من وسائل الإعلام العالمية، قبل انطلاق مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا، إذ سيواجه يوفنتوس الإيطالي، في الساعة الخامسة من فجر الخميس المقبل بتوقيت الإمارات.

وقالت قناة «DAZN» الناقل الحصري لكأس العالم للأندية 2025: «إن العين يُعدّ من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات استعداداً للمونديال، لكنه في الوقت ذاته الأكثر اعتماداً على أكاديميته»، مضيفة أن «قائمة الفريق تضم أكثر من 10 لاعبين من خريجي الأكاديمية، إلى جانب ثماني صفقات جديدة، كما أن فرق الأكاديمية حصدت هذا الموسم 15 بطولة في مختلف الفئات».

وأشارت إلى «تميّز لاعبي أكاديمية العين، مثل جوشوا أودوه، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وعبدالكريم تراوري، وحازم عباس، وجوسنا أبيانفي، وميشيل درامان، بجانب حارسي المرمى حسن ساني وفيداد، ما يؤكد أن العين يجمع بين الاستثمار في الكوادر الشابة وبناء قاعدة احترافية داخلية تواكب الطموح العالمي».

من جهته، قال لاعب العين، مارسيل راتنيك، لوسائل الإعلام الأميركية، إن «الزعيم يمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الانسجام الكامل بين عناصره»، مشدداً على أهمية بناء روح الجماعة والعمل كعائلة واحدة من أجل المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف: «مازلنا بحاجة إلى التكيّف مع بعضنا، والوصول إلى حالة من الانسجام بنسبة 100%، ومن المهم أن يعرف كل لاعب إمكانات زملائه وأفضل ما يمكنهم تقديمه على أرض الملعب، التدريبات تسير بشكل جيد ونشعر براحة كبيرة، وهو ما منحنا دفعة معنوية إيجابية».

وأضاف: «الأجواء محفزة في النادي لترسيخ روح العائلة الواحدة، وفعلياً نحن هنا نُجسّد روح الأسرة الكبيرة في التعامل مع بعضنا، وهذا هو الأساس في أي نادٍ ناجح من خلال التكاتف والتعاون والدعم المتبادل».

وتابع: «ندرك ما المطلوب منا في هذه المرحلة المهمة والتاريخية، وسنحرص على تقديم كل ما لدينا من أجل الشعار في كل لحظة، وأعتقد أن هذا العطاء سيؤتي ثماره في نهاية الموسم، ونؤمن بقدرتنا على تحقيق نتائج كبيرة، ونأمل أن نُتوج بالعديد من الإنجازات».

برنامج تدريبي خاص لـ 8 لاعبين

أطلق مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، برنامجاً تدريبياً خاصاً لثمانية لاعبين من الفريق، يشمل حصتين تدريبيتين (صباحية ومسائية)، ويمزج بين تمارين اللياقة والتقوية واستعادة التوازن العضلي، بعد فترات الراحة أو العودة من المشاركة الدولية، وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وشمل البرنامج ستة من اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخبات، وهم: خالد عيسى، وكوامي أتون، ويحيى نادر، وسفيان رحيمي، وأليخاندرو كاكو، وبارك يونغ-وو، إضافة إلى الثنائي الجديد: نسيم شاذلي وفاكوندو زابالا.