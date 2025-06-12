اتحاد الإمارات يطالب «الدولي» و«الآسيوي» بالحيادية في اختيار الدول المستضيفة للملحق الآسيوي

طالب اتحاد الإمارات لكرة القدم، الاتحادين الدولي والآسيوي، بالحيادية عند اختيار الدول المستضيفة لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقرر أن يقام في أكتوبر من العام الجاري.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، مؤكدا أهمية العدالة والشفافية في عملية الاختيار، التي يجب أن تكون وفقا للنظم واللوائح التي تضمن حقوق جميع المنتخبات الوطنية المشاركة في الملحق الآسيوي.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بشكل رسمي بطلب استضافة مباريات أحدى المجموعتين وفقا للمهلة المحددة من الاتحاد القاري».

وأشار إلى أن: «دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحات كبيرة في استضافتها لاكبر البطولات والاحداث الرياضية العالمية بشهادة الجميع».

يذكر أن منتخب الإمارات يعد المنتخب الأفضل من حيث ترتيب المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 15 نقطة.