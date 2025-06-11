ليما يودع جمهور نادي الوصل برسالة مؤثرة.. بعد 11 عاماً في قلعة زعبيل

توقفت مسيرة لاعب الوصل فابيو ليما بشكل رسمي مع نادي الوصل، بعد مشوار من العطاء والنجاحات استمر قرابة 11 عاما منذ أن انتقل إلى قلعة "زعبيل" في عام 2014، قادما من نادي أتليتكو غويانينسي البرازيلي.

وكتب "ليما" رسالة وداع لجماهير الوصل عبر حسابه في "انستغرام" قال فيها "اليوم يومٌ لم أكن أتمنى أن يمر سريعًا، أنا هنا لأودعكم وأشكركم، خاصةً وأنني عشت مشاعر رائعة خلال 11 عاما كانوا رائعين".

وأضاف: "أنا وعائلتي ممتنون وشاكرون لكل شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا البلد الذي أعجبت به، ونادي الوصل أصبح في قلبي".

وأشار: "أشكر جميع الأصدقاء الذين منحني إياهم النادي في هذه الفترة شكرًا جزيلًا لكم على مشاركتكم اللحظات الجميلة والسيئة".

وتابع: "شرفني أن أكون في الملعب 352 مرة، وأن أسجل 236 هدفًا، و80 تمريرة حاسمة، وأن يكون اسمي قد سُجّل في تاريخ النادي كأفضل هداف في الدوري الإماراتي برصيد 176 هدفًا".

وختم: "أتمنى أن يبقى اسمي خالدًا في ذاكرة جماهير الوصل، لقد بذلت كل ما في وسعي منذ البداية، ستبقى يا نادي الوصل في قلبي إلى الأبد، بارك الله في الوصل".

ولم يحدد ليما في رسالته الوداعية وجهته المقبلة، وهل ستكون مع أحد الأندية أو الانتقال إلى أحد الأندية الخارجية وتحديدا في البرازيل.

ولم تتفق إدارة نادي الوصل ولاعبها فابيو ليما، حول بعض من النقاط الخاصة بتمديد عقد اللاعب على مدار ثلاثة أشهر ماضية، وكان أبرز نقاط الخلاف الراتب السنوي ومدة العقد.

وكانت جماهير الامبراطور قد عبرت عن قلقها في الأيام الماضية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي من احتمالية خروج واحدا من أبرز نجومها عبر التاريخ، والضغط على الإدارة لتمديد عقد اللاعب وتلبية جميع مطالبة، دون استجابة.