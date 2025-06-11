مسفر: أنا أول من ضمّ موسى التعمري إلى منتخب الأردن

عبّر مدرب المنتخب الأردني السابق، الإماراتي عبدالله مسفر، عن فخره واعتزازه بتأهل منتخب الأردن الملقب بـ«النشامى» إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه، وكأول منتخب عربي يصعد رسمياً إلى هذا العرس الكروي المقرر في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مؤكداً أنه فخور في الوقت ذاته ببصمته التي وضعها عندما تولى تدريب هذا المنتخب وأسهم في اكتشاف أحد أبرز عناصره اللاعب موسى التعمري، الذي يلعب حالياً في نادي رين الفرنسي وقيمته السوقية بلغت «ثمانية ملايين يورو»، إضافة إلى تدريبه عناصر عدة من اللاعبين البارزين حالياً، معتبراً أن المنتخب الأردني الذي حلّ وصيفاً لبطل آسيا 2023 يسير حالياً في الطريق الصحيح.

وقال عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة لي فإنني سعيد جداً برؤية اللاعبين الذين سبق لي أن دربتهم ولم يكن أحد وقتها يعرفهم، وهم يحققون حلم الوجود في كأس العالم، وأصبحوا حالياً نجوماً، ولهم صيت كبير وقد توقعت لهم النجاح مثل موسى التعمري وعلي علوان والحارس يزيد أبوليلى ويزن العرب وغيرهم».

وأضاف مسفر «أتوقع المزيد من التطوّر للمنتخب الأردني، وأن وصوله إلى كأس العالم سينعكس إيجاباً على الكرة الأردنية بشكل عام».

وكان عبدالله مسفر تولى تدريب المنتخب الأردني في 2016 قبل أن يستقيل في أكتوبر 2017، وأصبح أول مدرب إماراتي يخوض تجربة التدريب في مجال كرة القدم خارج الإمارات.

وتأهل المنتخب الأردني إلى نهائيات كأس العالم بعدما حسم المركز الثاني في ترتيب المجموعة الآسيوية الثانية، دون النظر إلى مباراته الختامية التي أقيمت أمس أمام منافسه منتخب العراق، فيما تصدر المجموعة المنتخب الكوري الجنوبي الذي حصد بطاقة التأهل الأولى.

وأوضح مسفر «بعض لاعبي المنتخب الأردني كانوا وقتها صغار السن بعُمر 16 و17 سنة، وقد تم استقطابهم وقتها إلى المنتخب، وهذا الأمر كان نادر الحدوث في أن مدرب المنتخب يستقطب لاعبين صغاراً في السن، لكن بناء على خطة عمل وضعت بالتنسيق مع اتحاد الكرة الأردني في ذلك الوقت، فقد تم تكوين المنتخب الذي فيما بعد صعد إلى نهائيات كأس آسيا 2019 بتصدر مجموعته في ذلك الوقت، وبدأ المنتخب يأخذ طريقه بشكل ممتاز، كما وصل اللاعبون إلى مرحلة النضج الكروي، إذ كانوا وقتها يحتاجون إلى مزيد من الاحتكاك فقط».

وبسؤاله عن اللاعب الذي تنبأ له بمستقبل باهر عندما كان مدرباً للمنتخب الأردني، قال عبدالله مسفر: «تنبأت بمستقبل باهر لأغلب عناصر المنتخب الأردني، الذين كنت أدربهم في بداية مشوارهم، من بينهم موسى التعمري وعلي علوان ويزن النعيمات ومحمود مرضي والحارس يزيد أبوليلى والمدافع يزن العرب».

وأشار إلى أنه بدأ في إعداد منتخب جديد للأردن على أمل أن يحقق في يوم من الأيام أهداف الكرة الأردنية بحيث يتم إعداده للمنافسة في بطولات غرب آسيا، ويعد للصعود إلى كأس العالم، وقد تحقق ذلك.

وعما إذا كان هو السبب في اكتشاف نجم المنتخب الأردني موسى التعمري (27 عاماً)، الذي يلعب حالياً مع نادي رين الفرنسي وضمه وقتها إلى المنتخب، أوضح مسفر: «حضرت مباريات عدة لفريق شباب الأردن الذي كان يلعب فيه التعمري، وقد أعجبت بمستواه ولم يكن وقتها قد تم ضمه إلى المنتخب وسارعت بضمه بشكل مباشر إلى المنتخب الأول، وكان في ذلك الوقت صغير السن، وكان يلعب في مركز الظهير الأيسر ولم يكن معروفاً، وقد سافر مع المنتخب إلى دبي في أول معسكر إعدادي له في يناير 2017 وشارك في مباراة ودية للمنتخب أمام منتخب جورجيا وكانت أول مباراة له مع المنتخب، وتعد هذه بداية انطلاقته في مركزه الجديد وقتها كصانع ألعاب وفي الخط الأمامي، وكنت واثقاً من نجاحه في هذا المركز وقد أثبت وجوده وهو لاعب صاحب مهارات وقدرات فنية عالية، وكان في ذلك الوقت بحاجة إلى الثقة والاكتشاف وقد انطلق حالياً نحو العالمية، ويُعد حالياً من أفضل وأشهر لاعبي الأردن، إضافة إلى بقية لاعبي المنتخب الذين سطع نجمهم مثل يزن النعيمات وعلي علوان وغيرهما، ويتميزون بإمكانات فنية عالية قد تساعدهم مستقبلاً بالاحتراف في أوروبا».

عبدالله مسفر:

• أعجبت بمستوى التعمري عندما كان يلعب مع نادي شباب الأردن.

• أول مباراة للتعمري مع «النشامى» كانت في دبي أمام منتخب جورجيا.